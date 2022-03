Limpurb apresenta nova metodologia de trabalho para entidades representantes das lideranças comunitárias

Em alusão ao “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, celebrado em 2 de abril, a Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência – convida para abertura da Semana Municipal da Pessoa com Transtorno de Espectro Autismo (TEA), nesta quinta-feira (31), a partir das 17h. O encontro será realizado no Plenário das Deliberações da Câmara Municipal de Vereadores.

O evento é realizado em parceria com a Associação dos Amigos dos Autistas (AMA) e seguirá com extensa programação até o dia 2 de abril. O objetivo é chamar à atenção para importância do tema na sociedade.

“A Semana de Conscientização do Autismo é importante para mostrar para a sociedade que esse público pode sim ter o seu espaço, nas escolas, no trabalho e nos grupos de convívio social. Por isso que, nós, enquanto gestores públicos municipais, temos que ampliar a discussão para que o objetivo seja alcançado, que as pessoas com esse tipo de transtorno sejam incluídas na sociedade”, disse o secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva- Rubinho da Guia.

A abertura da programação será realizada com palestra sobre os Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autismo (TEA). Na sexta-feira, 1º de abril, também com atividades na Câmara Municipal, onde foi escolhido o temas “A Pessoa com TEA e a inserção no mercado de trabalho” para debates entre os participantes. O evento está previsto para as 17 horas.

Já no dia 2 (sábado), o encerramento da Semana Municipal, o local escolhido foi o Parque das Águas. A partir das 17h, toda população e público visitante está convidado para participar da Aula Inclusiva para conscientização e sensibilização do Austismo.

Transtorno do espectro autista- O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida.

Indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores.

SERVIÇO:

O que: Semana Municipal da Pessoa com Transtorno de Espectro Autismo- TEA

Data: 31 de março a 02 de abril

Solenidade de Abertura: 31 de março

Horário: 17 horas

Local: Plenário da Câmara de Vereadores