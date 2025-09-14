Limpurb atende 70 praças em apenas 10 dias durante operação de manutenção

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), intensificou as ações de manutenção em áreas públicas e já contabiliza números expressivos. Em apenas dez dias de trabalho, 70 praças de lazer foram atendidas pela operação, que segue em andamento e prevê alcançar 200 espaços até o fim de setembro.

Entre os locais beneficiados estão a Praça do Goiabeiras, Praça do Santa Rosa, Praça do Grande Terceiro, Praça do Planalto, Praça do Ouro Fino, Praça do CPA IV, Praça do Tijucal, Praça São Gonçalo Beira Rio, Praça Rachid Jaudy, Praça do Jardim Independência, Praça do Poção, Praça do Jardim Tropical, Praça Oito de Abril, Praça do Baú, Praça do Novo Milênio, Praça da Igreja Boa Morte, Praça Ribeirão do Ponte, Praça do Santa Helena, Praça Despraiado, Praça do Jardim Kennedy, Praça da Lixeira, Praça do Residencial Buritis, Praça do Pascoal Ramos, Praça do Jardim Fortaleza, Praça do São João Del Rey, Praça do Sávio Brandão, Praça da Chácara dos Pinheiros, além das praças do CPA I, II e III e Praça da Bispo, no bairro Goiabeiras.

Os serviços executados incluem varrição, capinagem, roçagem, pintura de meio-fio, jardinagem, retirada de entulhos e recolhimento de resíduos em pontos de descarte irregular. Para dar mais agilidade às ações, a Limpurb utiliza equipamentos como retroescavadeiras hidráulicas, tratores, caçambas, caminhões bobcat e veículos do programa Cata-treco, destinados à coleta de móveis e eletrodomésticos fora de uso.

Além da limpeza e da manutenção urbanística, a operação também tem caráter preventivo na área da saúde, com a eliminação de materiais que possam acumular água parada e servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Grandes avenidas de intenso fluxo, como General Valle e General Mello, também entraram no cronograma de serviços.

Somente nos oito primeiros meses deste ano, a Limpurb já realizou centenas de intervenções em diferentes frentes:

– Educação: 56 unidades atendidas, entre CMEIs, EMEBs e CEACs.

– Saúde: 86 manutenções em UBS, CAPS, casas terapêuticas e centros odontológicos; 12 intervenções em UPAs e 15 em CRAs.

– Esporte e lazer: 15 ginásios, 27 mini estádios e 14 campinhos atendidos.

– Praças e centros comunitários: 96 praças e 15 centros comunitários receberam serviços de manutenção.

– Vias urbanas: 45 grandes avenidas, entre elas Miguel Sutil, Fernando Corrêa, Beira Rio, André Maggi, Contorno Leste e Ayrton Senna, contempladas com serviços completos.

– Córregos urbanos: 32 intervenções em parceria com a Defesa Civil.

– Parques municipais: manutenção diária em parques como Tia Nair, da Família, da Mulher, das Águas, da Nascente, Lagoa Encantada, além da Orla do Porto, Aquário Municipal e Palácio Alencastro.

– Área central: 65 colaboradores atuam diariamente na limpeza da região central.

Com essa nova etapa, a Prefeitura de Cuiabá reforça o compromisso de manter a cidade mais limpa, organizada e saudável, ampliando os cuidados com os espaços públicos e garantindo mais qualidade de vida à população.

#PraCegoVer

A imagem mostra colaboradores da Limpurb durante força-tarefa de limpeza.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT