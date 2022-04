Limpurb aumenta números de containers e dias de coleta de lixo nas comunidades Rio dos Peixes e Nova Esperança

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) realizou nesta semana uma ação de fiscalização nos containers de acondicionamento de resíduos disponibilizados para as comunidades rurais do Rio dos Peixes e Nova Esperança (Pequizeiro). A ação atende uma solicitação dos moradores das localidades, que apontaram a necessidade de aumento no número dessas estruturas.

A vistoria foi realizada pela equipe do setor de resíduos sólidos, responsável por coordenar e supervisionar as ações de coleta de lixo domiciliar da Capital. A partir da fiscalização, a Limpurb definiu que a quantidade de containers nas comunidades será ampliada. No Rio dos Peixes, o número passará de seis para nove. Já no Nova Esperança (Pequizeiro), o aumento será de quatro compartimentos para oito.

“O prefeito Emanuel Pinheiro sempre orienta sua equipe a tratar as comunidades rurais com o mesmo cuidado que é dado aos bairros urbanos. A zona rural também é formada por pessoas dignas e trabalhadoras, que merecem um atendimento de qualidade. Nessa questão da coleta, é fundamental que o lixo fique armazenado da forma correta até o dia do seu recolhimento”, explica o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

As novas estruturas são de metal e devem ser instaladas ao longo dos próximos dias. Cada uma possui capacidade para armazenar até 1,5 mil litros de lixo. Junto com o aumento na quantidade de containers, a Limpurb também determinou à empresa Locar Saneamento Ambiental que os dias de recolhimento dos materiais sejam ampliados para, no mínimo, três vezes por semana.

O diretor de Resíduos Sólidos, José Advair “Bolo”, explica que em toda a Capital a coleta de lixo domiciliar é feita diariamente, seguindo um planejamento que contempla todos os bairros de forma igualitária. Segundo ele, são mais de 250 trabalhadores e uma frota de mais de 30 caminhões empenhados na atividade considerada essencial para saúde pública e, igualmente, para a preservação do meio ambiente.

“É importante que a população nos ajude a melhorar os serviços prestados pela Limpurb. Uma forma de fazer isso é colocando o lixo de forma correta e no dia certo para coleta, evitando que ele fique espalhado e seja danificado. A outra é nos ajudando a identificar situações que possam ser melhoradas. Para isso, existem o telefones 0800 002 02 02 e 3645-5518, por meio dos quais é possível comunicar casos que precisam da nossa intervenção”, pontua o diretor.