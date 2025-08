Limpurb avança na revitalização do Parque das Águas com foco em acessibilidade

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), segue com as obras de revitalização do Parque das Águas, um dos principais cartões-postais da capital. Os trabalhos, iniciados em janeiro deste ano, contemplam uma série de melhorias estruturais e urbanísticas, com foco na acessibilidade, segurança e preservação ambiental.

As ações fazem parte de um plano coordenado pela equipe técnica da Limpurb, que visa recuperar áreas degradadas e requalificar os espaços de lazer e contemplação. Já foram executados serviços de limpeza de fossas e caixas de passagem próximas ao banheiro principal, que estavam obstruídas, e realizada a manutenção das vias internas de passeio, com recuperação do pavimento e nova pintura.

De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, as obras refletem o compromisso da gestão com os espaços públicos e a qualidade de vida da população.

“O Parque das Águas é um patrimônio dos cuiabanos e merece atenção permanente. Estamos trabalhando para garantir que o local esteja adequado para todos os públicos, com infraestrutura segura, acessível e revitalizada. É um investimento na dignidade e no bem-estar da nossa gente”, afirmou Wellaton.

Os banheiros do parque também estão sendo reformados. As obras incluem reparos nas instalações hidrossanitárias, substituição de esquadrias danificadas, revisão do telhado, remoção de umidade das paredes, pintura e recuperação do forro de gesso. As edificações auxiliares, como a casa de controle da Splash Zone e a casa de vidro, estão passando por manutenção, com vedação e correção da cobertura.

Outra frente de trabalho é a revitalização do lago, cuja margem apresenta erosão e desmoronamento do solo. Para solucionar o problema, a Limpurb trabalha na contratação de empresa especializada para realizar serviços de enrocamento com argamassa, técnica adequada para áreas submersas.

A segurança do local também é prioridade. A antiga estrutura de guarda-corpo foi removida e será substituída por um novo portão de ferro perfilado na entrada principal. O mesmo padrão será adotado na entrada de veículos, respeitando o traçado da ciclovia.

No aspecto urbanístico, está em andamento a recuperação de bancos, reposição de lixeiras, reforma de pergolados e o plantio de 220 mudas nativas, promovendo o embelezamento e a valorização do espaço verde.

As equipes da Prefeitura também detectaram a necessidade urgente de adequações nas estruturas de acessibilidade. Calçadas, rampas e plataformas estão fora dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas NBR 9050 e NBR 16537. O piso está danificado e as inclinações não atendem às exigências de acessibilidade, comprometendo a mobilidade de pessoas com deficiência. O planejamento das intervenções corretivas já está em curso.

A reativação da tradicional atração Show das Águas e da Splash Zone também está prevista no escopo da revitalização. Para isso, foi contratada uma análise técnica dos equipamentos, etapa fundamental para garantir a reestruturação segura das atrações que são símbolo do parque.

#PraCegoVer

A imagem mostra o Túnel das Águas, uma passarela envolta por jatos d’água. A atração turística está localizada no Parque das Águas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT