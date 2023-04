Limpurb busca parceria para que troncos de Ximbuva sejam transformados em violas de cocho

O prefeito Emanuel Pinheiro, lançou, na manhã deste sábado (15), a segunda etapa do programa Mais Mandioca, uma das frentes de trabalho do projeto Agro da Gente, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), marcada pela ampliação da adesão de mais de 100 produtores rurais. A solenidade ocorreu no Distrito do Aguaçu, zona rural da capital.

A solenidade contou também com a colheita simbólica de uma rama de mandioca, semeado ainda na primeira fase da iniciativa no local, além de entrega de certificados aos beneficiários, demonstrando o cuidado e zelo da gestão atual com as famílias do campo, fruto da parceria com a Empresa Mato Grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural (EMPAER), em alusão aos 304 anos de Cuiabá, celebrados neste mês.

Emanuel destacou que políticas públicas como estas serão um dos legados deixados por sua administração em 2024, priorizando aqueles que mais precisam, especialmente, os moradores das regiões mais afastadas do centro da capital.

“A prefeitura precisa chegar primeiro e a população precisa sentir isso, transformando-se em uma parceira em todos os aspectos, principalmente, nas questões orientativas, oportunidades de créditos e investimentos. Vamos estar fomentando não apenas a cultura da mandioca, mas da capital também, despertando os gigantes adormecidos que são as mulheres e homens do campo. Daqui para frente, quando eu digo, legado, não apenas deixar de sonhar, e sim dando condições para se firmarem cada vez mais aqui. Queremos uma competitividade no mercado mais justa e inclusiva, porém, só conseguimos fazer isso, começando da base para depois chegar ao topo. A luta desta inversão não é fácil, mas a força de vontade é o que nos move”, disse o prefeito.

O secretário da SMATED, Francisfco Vuolo, frisou que a Prefeitura de Cuiabá tem ocupado posição de destaque na zona rural do município, levando até às comunidades, muito mais que investimentos materiais, como também, conhecimento técnico e informações práticas, oportunizando o aprimoramento das produções e dos negócios, respectivamente.

“Em novembro lançamos o projeto-piloto e hoje o resultado está aqui, próximo da colheita. A grande demanda consiste no acompanhamento dos agricultores. Temos uma equipe que vai in loco, oferecer o suporte adequado, informações corretas até o fechamento completo do ciclo que é a comercialização. Aqui é as regiões da Mineira e Marcolana, onde ambas possuem solo fértil, possibilitando o desenvolvimento futuro de projetos ainda maiores, esse é o programa instituído por lei, o Agro da Gente, muito mais que dar o peixe e sim, ensinar a pescar e ver esse desenvolvimento de perto, garantindo a rentabilidade”, declarou.

O proprietário do sítio, Waltair Inácio e um dos beneficiários, agradeceu os gestores diante da conquista de sua nova fonte de renda. “Tenho orgulho em fazer dessa parceria. Eles vieram aqui uma vez, prometerem e cumpriram, pois é isso que estávamos precisando. Era isso que a gente de fato precisava e queremos que tenha continuidade, produzindo cada vez mais, podendo emprestar dinheiro para investir na terra. Estou muito satisfeito com o programa”, completou.

Agro da Gente

Uma iniciativa regulamentada pela lei municipal, nº 6.809/2022, idealizada pela gestão Emanuel Pinheiro, o Agro da Gente visa atender mais de duas mil famílias, estimulando agricultura familiar, promovendo o crescimento da fabricação e autoestima dos pequenos produtores da cidade, atendendo quatro cadeias produtivas: aves, leite, frutas, legumes, verduras e peixes, levando tecnologia, apoio técnico, qualificação, insumos e recursos necessários aos assistidos, garantindo aos consumidores, alimentos certificados e com selo de qualidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT