Limpurb conclui operação de limpeza e desobstrução de via lateral ao Morro do Bom Despacho

Foram prorrogadas para até o dia 25 de março as inscrições para o Programa Bom de Bola Bom de Escola. No primeiro dia de inscrições, na quarta-feira (16), muitos pais e responsáveis compareceram aos polos para fazer as inscrições de seus filhos. No bairro Jardim Vitória a ansiedade de mães, pais e filhos era grande.

Marline Silva foi inscrever o filho de 9 anos que participa do Programa desde os 6 anos. “Ele está bastante ansioso e não vê a hora das atividades começarem”, contou a mãe.

O filho de 7 anos da Lelicineia de Campos, estudante da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Antônia Tita Maciel, localizada no bairro Jardim Florianópolis, participará do Bom de Bola Bom de Escola pela primeira vez. “Ele tinha me pedido para jogar futebol e, coincidiu das inscrições abrirem essa semana. Ele está muito animado. Já pediu para comprarmos um boné e a chuteira, para participar das aulas”, disse Lelicineia.

Para as mães, participar do Bom de Bola Bom de Escola, ajuda as crianças na disciplina e também melhora o aprendizado na escola. “É importante para as crianças. É uma atividade física que ajuda no desenvolvimento, conhecem outras crianças e fazem novas amizades”, disse Glaziele que inscreveu o filho, de 7 anos.

A coordenadora de Programa e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins, explicou que a decisão de prorrogar o prazo de inscrição foi adotada para dar uma oportunidade maior aos pais.

“Na maioria das situações os pais trabalham fora e, com um prazo maior de inscrição os pais terão uma oportunidade maior para ir aos locais de inscrição do Programa. Este ano o Bom de Bola Bom de Escola foi ampliado e tera 16 locais de atividades entre miniestádios e quadras poliesportivas. Outra novidade é a plafaforma interativa que irá completar o aprendizado das crianças com atividades especificas e temas transversais”, explicou a coordenadora.

Programa

As atividades do Bom de Bola Bom de Escola 2022, programa da Prefeitura de Cuiabá, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso (IDEAES), começam no próximo dia 24 de março, com a entrega dos uniformes aos estudantes participantes.

Cerca de 2.400 estudantes de 6 a 14 anos, matriculados nas unidades educacionais da rede pública municipal, estarão participando nas modalidades futebol e futsal, nos polos localizados nos bairros Pedra 90; Osmar Cabral e Nova Esperança; Jardim Imperial e Pedregal; Planalto e CPA I; CPA IV e João Bosco Pinheiro; Jardim Vitória e Coophamil; Dom Aquino e Praeirinho; Parque Cuiabá e Residencial Coxipó.

Retomado na gestão Emanuel Pinheiro, o Programa Bom de Bola Bom de Escola tem como foco auxiliar a educação, com atividades no contra turno escolar visando a formação integral e humanizada dos estudantes, ao mesmo tempo em que promove a saúde por meio da pratica esportiva.

As inscrições para participação no Programa Bom de Bola Bom de Escola serão feitas no período de 16 a 25/03, presencialmente, nos miniestádios, quadras poliesportivas e campos onde as atividades serão realizadas.

Para inscrever seus filhos os pais ou responsáveis devem apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência (do pai ou responsável) além da certidão de nascimento ou RG da criança e atestado de matrícula na unidade escolar.

Serviço

Inscrições para o Programa Bom de Bola Bom de Escola

Data: 16 a 25 de março

Público alvo: Estudantes matriculados na rede pública municipal de educação

Idade: 6 a 14 anos

Modalidades: Futebol e Futsal

Informações: 65 99649-4419 / 99249 – 1577 / 99217-0646