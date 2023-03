Limpurb e Obras Públicas firmam parceria para execução de melhorias na estrutura do Terminal do CPA I

O Terminal Urbano do CPA I receberá, nos próximos dias, uma série de ações de melhorias em sua estrutura. A atuação no local foi definida nesta quinta-feira (16), em visita técnica realizada pelo diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite, e pelo vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

Conforme o planejamento, já a partir da próxima semana uma equipe iniciará a readequação do sistema de iluminação, substituindo os atuais equipamentos por luminárias de LED, tanto dentro quanto no entorno do terminal. Nesta primeira etapa, ainda estão previstas as atividades de poda das árvores e instalação de novos contêineres para coleta de lixo.

“Esse plano de melhorias abrange ainda a reconstrução do calçamento, pintura dos portais de entrada, alambrados, pilares e guarda-corpo, reparos no teto, consertos dos banheiros, fixação de bancos e lixeiras. Ou seja, ações que vão garantir mais segurança e conforto ao cidadão que espera seu ônibus neste local”, explicou Júnior Leite.

Junto com as atividades de zeladoria, a Limpurb também estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, que resultará na reconstrução de todo pavimento interno da estrutura. Além disso, a Rua São José do Rio Preto, que é a principal via de entrada e saída do Terminal do CPA I, será igualmente beneficiada.

“Essa é mais uma parceria que fazemos com a Limpurb, que vai se transformar em melhorias à população. Esse trabalho cooperativo já resultou na entrega de praças, parques e avenidas. Vamos continuar fortalecendo esse trabalho em unidade, agora com essa atuação no Terminal do CPA I, que atende milhares de cuiabanos”, completou o vice-prefeito Stopa.

O trabalho nessa estrutura faz parte de um Termo de Cooperação assinado, no início de março, entre a Limpurb e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Por meio dessa medida, a zeladoria dos terminais do CPA I e CPA III, além das estações Alencastro, Bispo Dom José e Ipiranga fica sob os cuidados da empresa pública.

“Assinamos esse termo com o secretário Juares Samaniego, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e visando melhorar o atendimento ao cidadão. Com isso, enquanto a Limpurb se dedica à limpeza e zeladoria, a Semob fortalecerá sua atuação nas ações que envolvam o operacional do transporte coletivo”, finalizou Júnior Leite.