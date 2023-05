Limpurb e Obras Públicas realizam ações de melhorias no Cemitério do São Gonçalo

Uma parceria entre a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e a Secretaria Municipal de Obras Públicas está resultando na execução de uma série de melhorias no Cemitério do São Gonçalo. O trabalho se encontra em andamento e a primeira etapa está prevista para ser concluída durante o segundo semestre deste ano.

Neste momento, uma equipe atua na construção de 90 gavetas de sepultamento, conforme previsto inicialmente no projeto de reforma do local. Além disso, faz parte desse planejamento a edificação de uma nova sede administrativa, ossuário, pavimentação da via central do cemitério, calçamento, estacionamento, e melhoria na iluminação.

“Estamos cumprindo mais um compromisso feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro com a população. Começamos pelo São Gonçalo e, gradativamente, vamos avançar para os outros cemitérios públicos. Faremos as intervenções necessárias para garantir que essas estruturas estejam sempre em boas condições”, comenta o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

O diretor-geral da empresa pública avalia que a execução das reformas são fundamentais para garantir que o atendimento ao cidadão seja feito com dignidade e respeito. Somado a isso, Júnior destaca ainda que a iniciativa impacta diretamente no dia a dia dos servidores, que terão as condições de trabalho melhoradas.

Júnior explica também que, paralelo à reforma, o Cemitério São Gonçalo tem recebido de forma contínua todos os cuidados relacionados à limpeza. De acordo com ele, o local conta com uma equipe fixa de roçagem e, sempre que necessário, mutirões de limpeza são realizados como reforço.

“Esse trabalho é feito com o intuito de garantir ao cidadão o melhor acolhimento possível aos estar em um local que é marcado pelo adeus a um ente querido. Fizemos isso também na Central Municipal de Serviços Funerários, que foi totalmente reformada, e estamos expandindo para os cemitérios”, completa Júnior Leite.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT