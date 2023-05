Limpurb e Sorp atuarão em conjunto em ações de fiscalização de publicidade e descarte de resíduos sólidos

A Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria e Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT), busca 250 mulheres para a segunda etapa do curso de hotelaria com o encaminhamento para vagas de emprego imediato.

Na primeira etapa, foram capacitadas 50 mulheres em 40 horas aulas, sendo 20 da parte teórica e outras 20 de prática, diretamente nas dependências dos hotéis. Entretanto, a ABIH busca salientar, nessa nova rodada, que as vagas são exclusivas para as interessadas em ocupar as vagas de camareiras em déficit na rede de hotéis de Cuiabá.

“Esse curso vem para suprir necessidades essenciais da nossa realidade de hotelaria. Vamos apresentar esse mercado de trabalho que elas não conhecem.”, contou Gerson Honório da Silva, presidente do Conselho Consultivo da ABIH-MT

De acordo com a Secretaria, nesta etapa será realizada a triagem das 500 inscrições, realizadas em março, e das novas inscrições que acontecerão a partir do dia 9 e encerradas em 12 de maio. “Esse processo será feito pelo setor de Recursos Humanos dos hotéis para verificar o real interesse em conclusão do curso e encaminhamento para as vagas de trabalho. Queremos destacar que não é um curso para se adquirir o diploma. É específico para atender às necessidades dos hotéis e gerar emprego para as nossas mulheres”, explicou.

O Qualifica Mulher é uma vertente do Programa Qualifica Cuiabá, que oferta cursos e capacitação exclusiva para o perfil feminino. Atualmente, são duas frentes sendo realizadas com 900 vagas, tendo a parceria da ABIH e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Inscrições: https://forms.gle/fNjySoXVrnbYNLMw5

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT