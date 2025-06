Limpurb inicia grande operação de manutenção da iluminação pública pela região Sul

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), dará início, na próxima segunda-feira (30), a uma força-tarefa de manutenção da iluminação pública em toda a capital. A ação visa zerar as solicitações de reparos registradas nos canais de atendimento da pasta e será executada de forma regionalizada, começando pela região Sul, atualmente a que apresenta o maior número de demandas da população.

A operação será realizada mensalmente, sempre na primeira semana de cada mês, contemplando de forma rotativa as quatro regiões administrativas da cidade. O ponto de partida será o bairro Pedra 90, um dos mais populosos de Cuiabá.

Ao todo, oito equipes especializadas em luminotécnica foram mobilizadas para atuar nessa grande ação. Os profissionais, todos eletricistas qualificados, utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacetes, luvas, cintos de segurança, botinas isoladas e uniformes antichama. As atividades serão executadas durante o dia e à noite, garantindo agilidade e cobertura eficiente dos serviços.

Mais de 110 bairros da região Sul serão beneficiados com a operação, entre eles: Pedra 90 (todas as etapas), Pascoal Ramos, Tijucal, Parque Cuiabá, Jardim Industriário, Residencial Santa Terezinha, Altos do Coxipó, entre outros.

A população pode continuar registrando solicitações de manutenção da iluminação pública diretamente pelo WhatsApp da Limpurb, no número (65) 9 9318-8761. Para que o atendimento seja feito de forma mais ágil, é necessário enviar uma foto do ponto de luz com problema, endereço completo com ponto de referência e o nome do solicitante.

Confira a lista completa dos bairros atendidos nesta fase da operação:

Altos do Coxipó; Altos do Humaitá; 21 de Abril; Aspraba Barreirinho; Asproverde; Boa Vista; Buritizal; Colina Verde; Coxipó Mir; Flor de Minas; Manduri; Leonor; Rio dos Couros; Chácara dos Pinheiros; Cohab São Gonçalo; Condomínio Coxiponês; Coophema; Coxipó da Ponte; Dante Martins de Oliveira; Getúlio Vargas; Getúlio Vargas II; Jardim Aquarius; Jardim Botânico; Jardim Buriti; Jardim Comodoro; Jardim das Oliveiras; Jardim das Palmeiras; Jardim dos Ipês; Jardim dos Pinheiros; Jardim Fortaleza; Jardim Gramado; Jardim Império do Sol; Jardim Industriário I; Jardim Industriário II; Jardim Liberdade; Jardim Mossoró; Jardim Nossa Senhora Aparecida; Jardim Novo Milênio; Jardim Paraíso; Jardim Passaredo; Jardim Paulicéia; Jardim Presidente I; Jardim Presidente II; Jardim Santa Terezinha; Jardim São Paulo; Jockey Club; Loteamento Boa Vista II; Mirante do Parque; Nova Esperança; Nova Vitória; Novo Parque; Osmar Cabral; Parque Atalaia; Parque Cuiabá; Parque Geórgia; Parque Humaitá; Parque Mariana; Parque Nova Esperança I; Parque Nova Esperança II; Parque Nova Esperança III; Parque Ohara; Parque Residencial Coxipó; Pascoal Ramos; Pedra 90 / Etapa; Pedra 90 II Etapa; Pedra 90 III Etapa – Voluntários da Pátria; Real Parque; Recanto do Sol; Residencial Águas Claras; Residencial Alice Novak; Residencial Altos do Cerrado; Residencial Altos do Parque I; Residencial Altos do Parque II; Residencial Altos do São Gonçalo; Residencial Aricá; Residencial Avelino Lima de Barros; Residencial Belita Costa Marques; Residencial Brasil 21; Residencial Coxipó; Residencial Esperança; Residencial Esplanada; Residencial Flor do Cerrado; Residencial Francisca Loureiro Borba; Residencial Itapajé; Residencial Lagoa Azul; Residencial Marechal Rondon; Residencial Nico Baracat; Residencial Nilce Paes Barreto; Residencial Pascoal Moreira Cabral; Residencial Salvador Costa Marques; Residencial Sampaio; Residencial Santa Terezinha; Residencial São José; Residencial Vitória; Santa Laura I; Santa Laura II; São Francisco; São Gonçalo Beira Rio; São Gonçalo III; São João Del Rey; São José; São José I; São Sebastião; Sempre Verde; Sonho Meu; Tijucal; Vila Canaã do Coxipó; Vila Mutum; Vila Nova do Coxipó; Vila Verde; Vista Alegre; Vistas da Chapada.

#PraCegoVer

A imagem mostra um trabalhador utilizando um cesto aéreo hidráulico para fazer a manutenção da iluminação pública.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT