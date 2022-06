Limpurb instala containers em praças e parques para melhor acondicionamento de lixo

Mais de 90 containers para acondicionamento de lixo serão instalados em grandes praças públicas situadas em Cuiabá. A iniciativa é coordenada pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, já está em andamento desde a última semana, e segue uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro visando melhorar os serviços de limpeza da cidade.

A previsão é de que em até 30 dias os equipamentos sejam distribuídos em diversas praças e parques. Neste momento, os containers já estão presentes nos seguintes locais: Praça Ipiranga, Praça Alencastro, Praça da Mandioca, Praça Santos Dumont, Praça 8 de Abril, Praça do Jardim Cuiabá, Praça do CPA IV, Praça do CAIC, Praça do Três Barras.

“Estamos mapeando os locais onde o fluxo de pessoas é elevado, locais que recebem eventos, que possuem comércios instalados, para disponibilizar os containers. Estamos buscando alternativas que ajudem a preservar esses espaços de lazer e dando opção para que o cidadão também faça sua parte”, comenta o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

Os containers são equipamentos apropriados para acondicionamento de grande quantidade de lixo, tendo cada um a capacidade de receber até 450 litros. Dessa forma, além de ajudar a manter os espaços limpos, também colaboram para a otimização da coleta de resíduos sólidos que, neste caso, é programada para ser realizada duas vezes por semana.

O diretor de Resíduos Sólidos da Limpurb, José Advair “Bolo”, explica que os compartimentos serão colocados, prioritariamente, nas praças que recebem feiras, eventos culturais, entre outros. Ele relata ainda que os containers são voltados para utilização dos comerciantes que atuam nos espaços de lazer.

“O cidadão comum pode continuar depositando seu lixo nas lixeiras de suas residências que, conforme a programação já existente, o caminhão da coleta de lixo passará em sua rua para coletar o resíduo. Os containers vão ajudar a manter nossas praças e parques sempre limpos e bem cuidados”, completa Bolo.

LIXEIRAS DE CONCRETO

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) também iniciou nesta semana um programa de instalação de lixeiras de concreto em praças, avenidas, pontos de ônibus e outros locais de grande circulação de pessoas. Os primeiros exemplares foram colocados nas praças Santos Dumont e 8 de Abril, na região central.

Em parceria com a iniciativa privada, a Limpurb prevê a instalação de aproximadamente 150 equipamentos em diferentes pontos da cidade. As lixeiras são feitas de concreto armado, com acabamento de primeira qualidade, e cada uma delas possui capacidade de armazenamento de até 200 litros.