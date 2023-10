Limpurb realiza operação de limpeza e melhoria na iluminação pública no entorno da Arena Pantanal

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) realiza, nesta semana, uma operação especial de limpeza em todo o entorno da Arena Pantanal. A ação é composta por diversas atividades que garantem um ambiente mais agradável e confortável para o público que assistirá a partida entre Brasil x Venezuela, nesta quinta-feira (12).

A operação conta com a atuação de cerca de 100 e está programada para ser concluída nesta quarta-feira (11). Entre os serviços executados estão: varrição, roçagem, capinação, poda de árvores, recolhimento de materiais descartados irregularmente e pintura de meio-fio. Caminhões e outro maquinário foram, igualmente, disponibilizados para o local.

Junto com as ações de limpeza, a iluminação pública das vias que circundam o estádio também foi melhorada, com a instalação de mais de 200 lâmpadas de LED. Além disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), efetuou a revitalização da sinalização viária das principais ruas de acesso à Arena Pantanal.

“É uma iniciativa que reforça a capacidade da equipe da Limpurb de se mobilizar e contribuir para realização de grandes eventos em Cuiabá. A operação não apenas cria um ambiente mais atraente para aqueles que irão assistir o jogo, mas também realça nossos esforços contínuos para manter a cidade limpa”, comenta o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite.

TRÂNSITO NO DIA DO JOGO

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), preparou uma estrutura especial para garantir segurança e fluidez no trânsito a partir das 14h ao redor da Arena Pantanal. O estádio será palco, nesta quinta-feira (12), da partida entre Brasil x Venezuela, pela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para garantir a tranquilidade dos torcedores e dos moradores, a Avenida Agrícola Paes de Barros será bloqueada no perímetro com a rua Traçaia e Avenida São Sebastião. Já a Rua Ranulfo Paes de Barros será bloqueada entre a Avenida Agrícola Paes de Barros e a Avenida 8 de Abril.

Ao término da partida, ainda haverá uma operação especial de saída para dar vazão ao público. Também será disponibilizada uma linha especial com ônibus levando os torcedores da Arena até a Estação Alencastro e Alencastro/Arena.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT