Limpurb realiza plantio de 400 árvores nativas em nova via da cidade

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, durante transmissão ao vivo na internet, citou algumas obras idealizadas em sua gestão que serão entregues à população ainda no primeiro semestre deste ano. Dentre elas, a ponte de concreto da Comunidade São Gerônimo, que já está em fase avançada de construção, restando apenas as etapas de compactação de aterramento das cabeceiras para que seja 100% concluída.

A nova estrutura está prevista para ser liberada até meados ainda este mês, em substituição a infraestrutura de madeira, que acabou cedendo. O tráfego no local precisou passar por adequações, por meio da elaboração de um desvio provisório nas margens laterais da obra. Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Obras Públicas.

“Vamos ter um monte de entregas ainda em maio e no mês de maio em vários pontos de Cuiabá. Nos preparamos ainda para entrega da tão sonhada ponte de concreto do São Gerônimo, um compromisso nosso com a comunidade que saiu do papel, melhorando a vida das pessoas que ali vivem. Os trabalhos estão estão no finalzinho, nos últimos detalhes e em breve vamos estar lá, disponibilizando para população uma passagem digna e segura”, disse o Chefe do Executivo Municipal.

O vice-prefeito, José Roberto Stopa, salientou que a edificação era um pleito antigo dos moradores. “As pessoas aqui estavam sofrendo muito com a ponte de madeira, colocando suas vidas em riscos para poder se deslocar sobre ela. Fizemos os estudos e viabilizamos os recursos necessários, bem como a mão-de-obra e vamos entregá-la com dignidade e segurança”, comentou.

Ainda em 2022, o gestor realizou a inauguração da Ponte do Batec, localizada sobre o Rio Preto, no Distrito do Coxipó do Ouro, ação aguardada ansiosamente por mais de 390 famílias.