Limpurb recolhe 60 toneladas de lixo durante o Carnaval em Cuiabá

Para garantir a limpeza e a organização da cidade durante o feriado de Carnaval, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), intensificou os serviços de coleta de resíduos e varrição nos principais pontos de festividade. O mutirão, iniciado no sábado (1°), resultou na retirada de aproximadamente 60 toneladas de lixo ao longo de cinco dias de operação.

As ações foram concentradas em locais de grande movimentação, como a Praça Oito de Abril (do Choppão), Praça Popular, Praça da Mandioca, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Mato Grosso, bairro Boa Esperança e Orla do Porto I e II. Além dos eventos carnavalescos, os serviços também atenderam celebrações religiosas, como o Vinde e Vede, na Arena Pantanal, e o Umadecre, no Grande Templo.

A força-tarefa contou com quatro equipes dedicadas exclusivamente à limpeza, totalizando 60 trabalhadores mobilizados para a execução dos serviços. Caminhões cata-treco também foram utilizados para garantir a remoção e destinação adequada dos resíduos.

“Nosso objetivo foi garantir que a população pudesse aproveitar as festividades em um ambiente limpo e seguro. Esse mutirão demonstra o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a zeladoria da cidade, reforçando a coleta de resíduos e mantendo o espaço urbano organizado. Contamos sempre com a colaboração dos cidadãos para mantermos Cuiabá limpa”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira.

Além da intensificação da zeladoria, a Prefeitura reforçou a coleta de lixo doméstico, que segue um cronograma diário de retirada de aproximadamente 600 toneladas de resíduos. Durante o Carnaval, esse número chegou a 700 toneladas devido ao aumento do volume de descarte, exigindo a ampliação da frota de caminhões e do efetivo de coletores.

Os trabalhos incluíram, além da varrição, a remoção de materiais que podem acumular água, como pneus, plásticos e latas, contribuindo diretamente para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Também foi realizada a limpeza de resíduos descartados irregularmente em vias e praças, como garrafas long neck, latinhas de refrigerante e embalagens de alimentos.

