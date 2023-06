Limpurb recolhe mais de 20 caminhões de lixo despejados ilegalmente na região do Distrito do Aguaçu

15/06/2023

A Casa de Leis promoveu nesta última quarta e quinta (14 e 15) a imunização dos servidores por meio da vacina de Influenza e da bivalente de Covid-19. Diversas doses de ambos os imunizantes foram disponibilizadas e a vacinação contou com participações como a do presidente da Casa, Chico 2000 (PL), da vereadora Michelly Alencar (UB) e de outros parlamentares, secretários e demais funcionários do Legislativo.

Para o médico do ambulatório da Câmara Municipal de Cuiabá, Dr. João Baçan, a vacinação dos servidores é essencial para a proteção contra os vírus que sofreram mutações durante o último ano e das cepas mais predominantes nas infecções de gripe.

O Secretário de Patrimônio e Manutenção, Mateus Lima, parabenizou a parceria entre a Casa e a Secretaria Municipal de Saúde, feita na gestão do atual presidente.

“É uma gestão que tem se preocupado muito com a saúde, com o bem-estar dos servidores e não poderia ser diferente esperar essa ação do presidente, cuidando da nossa gente”, afirmou Mateus.

O Chefe do Ambulatório da Câmara, Jonathan Ferreira, fez um balanço dos dois dias de vacinação e agradeceu o comprometimento dos servidores com a ação de imunização.

“Isso é maravilhoso, os servidores estão cada vez mais presentes e cuidando da sua saúde. Foram realizadas aproximadamente 200 doses de vacina da gripe de Covid. Isso é importante, a participação dos nossos servidores”, relatou.

O chefe da Casa esteve presente na ação e foi vacinado com os dois imunizantes. Para Chico 2000, a parceria entre os órgãos, que resultou na imunização, foi necessária e importante. Ainda durante a ação, o parlamentar reforçou o convite para os servidores e agradeceu a Secretaria Municipal de Saúde.

“Quero agradecer aos servidores da Secretaria de Saúde, todos com a mão leve, não dói nada!”, comentou o vereador bem humorado.

Chico ainda reiterou o compromisso de sua gestão com os funcionários. “O servidor precisa ser olhado de forma diferente, precisa ter garantido seus direitos, boas condições de trabalho e nós vamos fazer isso”, afirmou o parlamentar.

A vereadora Michelly Alencar, que também esteve presente junto a outros parlamentares, agradeceu ao presidente Chico 2000 e a toda equipe da Casa pela ação. A parlamentar deu um recado importante também as mães, ressaltando a importância da vacinação.

“Eu quero aproveitar também e conscientizar a todos, principalmente as mamães: vocês precisam vacinar e vacinar os filhos! A gente sabe que tá vindo aí uma onda dessa gripe muito forte então nosso papel é fazer o que cabe a nós, e o que cabe a nós é vacinar”, afirmou.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT