Limpurb retira 15 toneladas de lixo no Parque Rodoviária e intensifica serviços

Para prevenir alagamentos durante o período chuvoso, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), intensificou as ações de limpeza em bolsões de lixo na capital. Nesta quinta-feira (16), as equipes removeram 15 toneladas de resíduos descartados irregularmente em um bolsão localizado na rotatória do Parque Rodoviária.

Com o auxílio de uma mini-carregadeira, foram recolhidos móveis velhos, sucatas, pneus, restos de poda de árvores, sacos plásticos, garrafas PET e uma grande quantidade de lixo doméstico proveniente do descarte inadequado.

Além disso, as equipes de poda atenderam 11 chamados relacionados à remoção de troncos e galhos caídos após os temporais que atingiram a cidade. Esse trabalho resultou na retirada de 10 toneladas de vegetação, que receberam a destinação ambientalmente adequada.

As solicitações vieram de diversas regiões de Cuiabá, incluindo o Centro, na Praça Rachid Jaudy, o Jardim Comodoro e o Coxipó, na região sul, além do Jardim das Américas e Jardim Eldorado, no lado leste.

Essas ações buscam prevenir alagamentos, promovendo o recolhimento e descarte correto de materiais que podem obstruir caixas coletoras e córregos da capital.

Conforme o diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira, a intensificação das atividades é essencial para proteger a cidade durante o período chuvoso. “A limpeza de bolsões de lixo e a retirada de vegetação caída são medidas preventivas importantes para minimizar os impactos dos alagamentos. Contamos com a colaboração da população para evitar o descarte irregular e mantermos Cuiabá mais limpa e segura”, destacou.

A ação mobilizou cerca de 100 colaboradores, distribuídos em dez equipes espalhadas por diferentes regiões da cidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT