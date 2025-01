Limpurb retira 680 toneladas de detritos em bolsão de lixo no CPA III

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou, na tarde desta segunda-feira (27), que as aulas na rede municipal de ensino iniciarão no dia 3 de fevereiro com a presença de cuidadoras especializadas para crianças com deficiência (Cads). O compromisso foi firmado durante uma reunião no auditório da Secretaria Municipal de Educação, que reuniu mais de duas mil pessoas, entre pais, educadores e representantes da comunidade escolar.

Para solucionar a questão, a prefeitura firmou um contrato emergencial por adesão à ata com a empresa Costa Oeste, que há mais de uma década presta serviços de assistência, atualmente está com contrato em Sinop e possui ampla experiência na área. A iniciativa visa garantir a inclusão e o atendimento adequado às crianças com deficiência ou transtorno do espectro autista (TEA) nas escolas municipais.

A gestão municipal também anunciou medidas para facilitar a contratação das cuidadoras. Um QR Code foi disponibilizado para que as interessadas possam se cadastrar diretamente junto à nova empresa contratada. O prefeito reforçou que a Prefeitura auxiliará nesse processo, garantindo que as vagas sejam preenchidas por profissionais locais.

Abilio Brunini ressaltou o compromisso da administração com a educação inclusiva e a economia nos gastos públicos: “Estamos contratando uma empresa nova para cuidar dessa situação da contratação das Cads. Buscamos um menor preço e, com isso, a expectativa é reduzir em 30% o valor do contrato anterior, sem prejuízo no pagamento às cuidadoras. Nossa meta é melhorar a remuneração e oferecer condições dignas para que elas desempenhem suas funções.”

A secretária de Educação, Solange Lopes, destacou que a iniciativa é um marco para a inclusão na educação pública municipal. Além dela, a primeira-dama e vereadora Samantha Íris, e as vereadoras Michelly Alencar, Daniel Monteiro, Maria Avalone e Paula Kalil participaram do encontro, reforçando o apoio institucional à proposta.

A reunião também serviu como um momento de diálogo entre a gestão e a comunidade escolar, aliviando as preocupações de pais e profissionais quanto à estrutura para o início do ano letivo. “Vai ter cuidadora. Vamos mostrar a realidade e o que estamos fazendo pela inclusão”, concluiu Brunini, reafirmando o compromisso da Prefeitura em garantir uma educação de qualidade e inclusão para todos.

A possibilidade de adesão de ata, a chamada carona, foi uma possibilidade debatida junto ao Ministério Público do Estado e junto à Procuradoria do município. De acordo com o § 2º do art. 86 da nova lei de licitações, a adesão poderá ocorrer, desde que cumpridos alguns requisitos: a) apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; b) demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado; e c) prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

As profissionais de Cuiabá que desejarem participar do processo seletivo deve se cadastrar no seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwojqxAIKk2NQfy5iKyWonq4J9URSR7YJvT8c2WyHrs9Bfkw/viewform

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT