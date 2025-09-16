JUSTIÇA
Linguagem simples: TJMT divulga série com cinco guias para orientar cidadãos sobre audiências
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio do InovaJusMT e da Coordenadoria de Comunicação, lança nesta terça-feira (16 de setembro) a série “Entenda a Sua Audiência”, composta por cinco guias que explicam, em linguagem simples, o funcionamento de diferentes tipos de audiência.
O objetivo é facilitar o acesso à informação, fortalecer a cidadania e ampliar a confiança no Judiciário.
O primeiro material já está disponível e aborda audiências criminais. A cada 15 dias, novos guias serão publicados, seguindo o cronograma: Criminal (já lançado), Cível, Audiência online, Tribunal do Júri e Conciliação.
A iniciativa atende às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomenda o uso de linguagem simples por meio da Recomendação nº 144/2023. O documento orienta os tribunais a adotar comunicação clara em todos os atos do Poder Judiciário, facilitando a compreensão do cidadão e promovendo maior segurança jurídica e acesso à Justiça.
Além disso, o CNJ criou o Selo Linguagem Simples (Portaria nº 351/2023) para reconhecer tribunais que se destacam nessa prática.
Por que a linguagem simples é essencial
Segundo o CNJ, adotar uma comunicação acessível traz impactos positivos:
Acessibilidade: torna as informações compreensíveis para todos, independentemente da formação ou conhecimento técnico.
Segurança jurídica: ajuda cidadãos a entender decisões e atos processuais.
Redução de desigualdades: promove acesso equitativo aos serviços do Judiciário.
Eficiência: garante prestação jurisdicional mais direta e orientada ao interesse público.
Guia de Audiência de Instrução Criminal
O primeiro guia da série é sobre a audiência de instrução criminal. Essa é uma etapa decisiva no processo judicial, onde o juiz avalia o caso para determinar o destino do acusado, que pode ser absolvido, condenado ou ter seu processo encaminhado para um júri popular.
Este procedimento detalhado inclui diversas fases importantes, iniciando com a abertura e identificação dos presentes, seguindo para os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa.
Para compreender detalhadamente cada fase e todos os seus direitos neste processo crucial, consulte o Guia de Audiência de Instrução Criminal e assista o vídeo completo no canal do YouTube. Os materiais, vídeo e guia, também serão enviados pelo WhatsApp para as partes interessadas nos processos.
Assista ao vídeo no Youtube do TJMT
Confira o Guia de Audiência de Instrução Criminal
MP requer acolhimento de crianças e prisão da esposa do avô
A Promotoria de Justiça de Paranatinga (373 km de Cuiabá) se manifestou pela manutenção da prisão de L.A, durante a audiência de custódia realizada na tarde de segunda-feira (15). Ela é esposa do avô de duas crianças vítimas de maus-tratos.Os dois netos, um de seis anos e outro de oito anos, foram encaminhados aos cuidados do avô paterno pelo Conselho Tutelar de Paranaíba (MS) em razão e o pai estar preso e de a mãe ter sido alvo de denúncias de maus-tratos.De acordo com a promotora de Justiça Caroline de Assis e Silva Holmes Lins, a prisão temporária foi inicialmente solicitada com parecer favorável do Ministério Público. Após investigação, a polícia concluiu que o avô teve uma postura omissiva, enquanto a esposa foi apontada como autora direta dos atos de tortura.Antes da prisão, o Ministério Público formulou o acolhimento institucional das crianças. A esposa do avô é investigada por obrigar uma das vítimas a comer alimento do chão, se comportando como um cachorro, sob ameaça de agressão com um pedaço de mangueira. A denúncia encaminhada ao MPMT também relata que a mulher forçou a criança a ingerir fezes e a frequentar a escola descalça após ter quebrado o calçado.Na ação movida pelo MPMT para aplicação da medida de proteção com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) e da Lei Henry Borel (Lei n.º 14.344/22), a promotora de Justiça argumentou que “o ambiente familiar em que se encontra o infante é marcado por tortura, intimidações constantes, coação psicológica e violência física, em completa afronta aos direitos fundamentais da criança”.E acrescentou que “o tratamento imposto à criança revela intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal, exposição vexatória e degradante, caracterizando verdadeira desumanização, o que agrava o quadro de vulnerabilidade, sobretudo considerando tratar-se de criança em fase de desenvolvimento emocional”.
Poder Judiciário promove semana dedicada à saúde mental para jovens do sistema socioeducativo
Uma oportunidade de transformação. Assim pode ser definida a experiência que 23 meninas e 39 meninos em cumprimento de medida socioeducativa em Cuiabá começaram a viver nesta semana, com uma programação voltada exclusivamente à saúde mental dentro do ambiente de internação. A “Semana da Saúde Mental no Socioeducativo” teve início nesta segunda-feira (15 de setembro), na Quadra Poliesportiva do Complexo Pomeri, reunindo cerca de 100 participantes, entre adolescentes, servidores, representantes de órgãos parceiros e artistas locais.
A iniciativa é coordenada pela juíza Leilamar Aparecida Rodrigues, responsável pelo eixo socioeducativo do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/TJMT), com foco na conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, tema central do Setembro Amarelo.
Segundo a magistrada, a proposta é aproximar os jovens do sistema de garantias e, ao mesmo tempo, dar voz às suas demandas. “Nós fizemos uma programação cheia de eventos para os adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Hoje (segunda-feira), iniciamos com palestras sobre a importância de cuidar da saúde mental, nossa e deles. O mês de setembro é voltado ao combate ao suicídio, e esse debate precisa acontecer dentro das unidades. Ao longo da semana teremos oficinas e encaminhamentos para que esses adolescentes conheçam os órgãos de defesa de direitos e possam levar suas demandas ao Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. É uma forma de trabalhar temas complexos de forma leve, cultural e artística, preparando-os para enfrentar a vida lá fora com mais saúde mental”, destacou.
O desembargador Orlando de Almeida Perri, supervisor do GMF, ressaltou a necessidade de um olhar individualizado para cada adolescente no processo de ressocialização.
“Nós temos muitos desajustados emocionalmente dentro do sistema carcerário e, obviamente, do socioeducativo. São pessoas que cresceram sem uma estrutura emocional e que, por isso, acabam apreendidas ou presas. Não existe ressocialização sem um tratamento específico para cada pessoa, principalmente no socioeducativo. Precisamos quase dar um atendimento individualizado para que, na vida adulta, esses adolescentes não reincidam em infrações”, afirmou.
Convidada para ministrar a palestra de abertura, a médica Natasha Slhessarenko, pediatra, patologista clínica e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, falou sobre a importância de tratar do tema com esse público específico.
“Achei fantástica essa iniciativa porque sabemos que os socioeducandos estão aqui numa tentativa de resgate da sua pessoa, da sua integridade, da sua dignidade. São adolescentes em pleno desenvolvimento, e é essencial trazer esse tema para dentro das escolas, das casas e, principalmente, para este ambiente. Aqui também é possível resgatar e fazer diferente. Trouxe música e uma palestra interativa, porque o grande desafio é prender a atenção deles e provocar reflexões sobre a vida e os sentimentos”, explicou.
Para a secretária adjunta do Sistema Socioeducativo, Lenice Silva, o evento é uma resposta concreta a um problema crescente. “Vivemos uma realidade mundial de aumento do suicídio e da automutilação entre jovens. No caso dos adolescentes do socioeducativo, esse índice é ainda maior. Se lá fora um jovem tenta suicídio a cada 20, aqui dentro a proporção é de um para cada cinco. Por isso é tão importante uma semana como esta, para tratar do tema sem tabus, já que muitos têm vergonha de falar sobre seus medos e angústias. O cárcere amplifica ainda mais esses sentimentos negativos”, alertou.
A programação segue até o fim da semana com palestras, oficinas, apresentações culturais e momentos de interação entre adolescentes e profissionais de diversas áreas, reforçando a mensagem do “Setembro Amarelo: cuidar da saúde mental salva vidas.
