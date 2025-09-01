Linha 706 tem novo itinerário a partir do dia 2 de setembro

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, passará a atender os moradores do bairro Pascoal Ramos a partir de terça-feira (2), com a Linha 706 de ônibus do transporte público. Serão dois veículos em idas e vindas, que passarão pela Av. C, de acesso ao bairro. A novidade, além de atender o bairro Pascoal Ramos, beneficiará cerca de 800 funcionários de novas empresas que atuam na região.

“O objetivo é garantir que a população esteja bem atendida, acompanhando o desenvolvimento urbano e as novas demandas que surgem com a instalação de empresas e o crescimento dos bairros”, disse a secretária da Semob, Francyanne Lacerda.

Por conta da nova rota, a Linha 706 não passará mais pelo Jardim Industriário, que dispõe de 24 veículos para atendimento, sendo 20 deles da Linha 711 e 4 da Linha 720.

A orientação é para que os munícipes estejam atentos ao utilizar as linhas disponíveis que dão acesso ao destino pretendido.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra o texto exibe um ônibus do transporte coletivo no Centro de Cuiabá. O veículo, na cor predominante verde, está cruzando um semáforo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT