Cuiabá
Linha 706 tem novo itinerário a partir do dia 2 de setembro
A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, passará a atender os moradores do bairro Pascoal Ramos a partir de terça-feira (2), com a Linha 706 de ônibus do transporte público. Serão dois veículos em idas e vindas, que passarão pela Av. C, de acesso ao bairro. A novidade, além de atender o bairro Pascoal Ramos, beneficiará cerca de 800 funcionários de novas empresas que atuam na região.
“O objetivo é garantir que a população esteja bem atendida, acompanhando o desenvolvimento urbano e as novas demandas que surgem com a instalação de empresas e o crescimento dos bairros”, disse a secretária da Semob, Francyanne Lacerda.
Por conta da nova rota, a Linha 706 não passará mais pelo Jardim Industriário, que dispõe de 24 veículos para atendimento, sendo 20 deles da Linha 711 e 4 da Linha 720.
A orientação é para que os munícipes estejam atentos ao utilizar as linhas disponíveis que dão acesso ao destino pretendido.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra o texto exibe um ônibus do transporte coletivo no Centro de Cuiabá. O veículo, na cor predominante verde, está cruzando um semáforo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Diretores participam de palestras para reforçar aprendizagem nas escolas de Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia nesta segunda-feira (1º) um ciclo de qualificação para os diretores, coordenadores e professores das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), visando ao melhor desempenho dos estudantes da rede pública nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Nos próximos 45 dias, por conta dessa avaliação, serão intensificadas as aulas de Língua Portuguesa e Matemática.
Trata-se de uma avaliação realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que medirá o conhecimento dos estudantes matriculados no 2º, 5º e 9º ano. As provas deverão ocorrer no período de 20 a 31 de outubro deste ano.
A qualificação dos diretores, que envolve palestras e discussões a respeito da metodologia de ensino, ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), no Hotel Fazenda Mato Grosso. Houve uma palestra com o professor Paulo César Magri, que também é pedagogo, pós-graduado em metodologia do ensino da matemática, palestrante e escritor.
“A qualificação dos professores será constante, associada ainda às condições de trabalho, para que nossas crianças tenham plena aprendizagem”, afirma o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.
No período da tarde, a qualificação será destinada aos coordenadores escolares. A partir de terça-feira (2), a qualificação será exclusiva aos professores.
“A obtenção de bons resultados dos estudantes passa pela qualificação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Um bom desempenho dos estudantes é essencial, até porque esses resultados do SAEB pautam o desempenho do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, explica a professora Thatiany Soares Correa.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá realiza 47 atendimentos em espaços esportivos
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizou no mês de julho 47 atendimentos em espaços esportivos distribuídos por todas as regiões da capital. A ação contou com o apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, garantindo a manutenção e revitalização de miniestádios, campos, praças esportivas e ginásios.
Entre os serviços executados estão corte e tratamento de gramados, limpeza externa, roçagem, capinagem, varrição, pintura de meio-fio e instalação de redes de proteção em quadras. No período, foram realizados 23 cortes de grama, 19 ações de limpeza externa e uma instalação de redes de proteção, totalizando 43 ações diretas, além de manutenções complementares.
De acordo com a Secretaria, a meta é assegurar que a população tenha acesso a ambientes esportivos mais seguros e estruturados, incentivando a prática de atividades físicas e o lazer comunitário.
Os espaços atendidos em julho foram: Miniestádio Prossol (ROTAM); Área de Lazer e Esporte São Carlos; Miniestádio Jardim Paulista; Campo da Videira (Morada da Serra); Miniestádio Planalto; Campo Chácara dos Pinheiros; Campo do Araés; Miniestádio Mãe Santa; Miniestádio Santa Isabel; Miniestádio Bela Vista; Campo São Benedito; Campo Itapajé; Miniestádio Pedregal; Campo Jardim Mariana; Praça e Ginásio Planalto; Praça Esportiva Pedregal; Campo São Gonçalo Beira Rio; Miniestádio Praeirinho; Miniestádio Gerson Lopes (Cophéma); Praça e Campo Esportivo Araés; Miniestádio Pedra 90; Ginásio Novo Terceiro; Campo Voluntários da Pátria (Pedra 90); Miniestádio CPA I; Miniestádio CPA III; Quadra Poliesportiva Novo Terceiro; Miniestádio Residencial Coxipó; Miniestádio CPA IV; Miniestádio Morada do Ouro; Miniestádio CPA II; Miniestádio 1º de Março; Miniestádio Jardim Vitória; Ginásio do Verdinho (CPA I); Miniestádio Santa Laura; Miniestádio 1º de Março (segunda ação); Ginásio Lixeira; Miniestádio Tijucal; Miniestádio Osmar Cabral; Miniestádio Arena Paraíso (Novo Paraíso).
Outro destaque foi o atendimento aos ginásios poliesportivos do Verdinho (CPA I), Santa Laura, Lixeira e Tijucal, que receberam serviços de zeladoria e limpeza. Já no Miniestádio Osmar Cabral, foi realizada a instalação de redes de proteção, reforçando a segurança para atletas e frequentadores.
“As ações fazem parte do compromisso da gestão em garantir que os espaços esportivos estejam sempre prontos para atender a comunidade, promovendo qualidade de vida e integração social”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Jefferson Neves.
#PraCegoVer
A imagem mostra o campo de futebol do miniestádio no bairro CPA III.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
