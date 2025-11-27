Linha exclusiva é definida para levar público ao Parque Novo MT nesta quinta

O Sine Municipal está oferecendo 545 vagas de emprego nesta quinta-feira (27), com destaque para a função de atendente de balcão em diversos locais. A tabela de empregos disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá conta com uma concentração significativa de oportunidades para a área de atendimento e comércio.

A soma de vagas para a área de atendimento é de 63 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Atendente de Balcão (Não exige experiência): 20 vagas

Atendente de Lanchonete (Não exige experiência): 20 vagas

Atendente de Lanchonete: 2 vagas

Atendente de Loja (Não exige experiência): 20 vagas

Balconista de Açougue: 1 vaga

Resumo geral das vagas

O Sine Municipal de Cuiabá divulga um total de 545 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A planilha abrange uma ampla variedade de funções, desde aquelas que não exigem experiência até cargos técnicos e de coordenação, com salários que chegam a R$ 4.895,86 (para Farmacêutico).

Destaques por Área

Comércio e Serviços

O setor de atendimento tem grande demanda, totalizando 63 vagas nas funções de Atendente de Balcão (20), Atendente de Lanchonete (22), Atendente de Loja (20) e Balconista de Açougue (1). Há também 10 vagas para Repositor de Mercadorias e diversas oportunidades para Vendedor Interno e Vendedor Pracista (10).

Indústria e Produção

Existem muitas vagas para funções operacionais, como Auxiliar de Linha de Produção (100 vagas com R$ 1.914,36 + benefícios e 30 vagas com R$ 1.600,00 + benefícios) , Retalhador de Carne (40 vagas com R$ 2.130,00 + benefícios) , e Desossador (20 vagas com R$ 2.431,00 + benefícios).

Construção Civil e Manutenção

Vagas para Servente de Obra (26 vagas) , Ajudante de Obra (4 vagas) , Pedreiro (8 vagas) , Carpinteiro (2 vagas) , e Montador de Estruturas Metálicas (4 vagas). O cargo de Técnico de Refrigeração (Instalação) oferece 20 vagas com salário de R$ 2.590,42.

Cargos Técnicos e Especializados

Inclui Técnico de Enfermagem (R$ 3.325,00) , Técnico de Laboratório Médico (R$ 3.325,00) , Farmacêutico (R$ 4.895,86) , e Gerente de Marketing (R$ 4.355,19).

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 01 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10 vagas

Ajudante de obra – 04 vagas

Ajudante reparador (telecomunicações) – 01 vaga

Almoxarife – 02 vagas

Armador de estrutura de concreto armado – 01 vaga

Atendente de balcão – 20 vagas

Atendente de lanchonete – 22 vagas

Atendente de loja – 20 vagas

Auxiliar de cozinha – 04 vagas

Auxiliar de estoque – 06 vagas

Auxiliar de limpeza – 03 vagas

Auxiliar de linha de produção – 130 vagas

Auxiliar de linha farmacêutica – 06 vagas

Auxiliar de logística – 07 vagas

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga

Auxiliar em saúde bucal – 03 vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração – 02 vagas

Balconista de açougue – 01 vaga

Borracheiro – 01 vaga

Carpinteiro – 02 vagas

Coordenador de restaurante – 01 vaga

Desossador – 20 vagas

Empregado doméstico arrumador – 01 vaga

Encanador – 01 vaga

Encarregado de manutenção – 03 vagas

Estoquista – 02 vagas

Farmacêutico – 01 vaga

Faturista – 01 vaga

Gerente de marketing – 03 vagas

Inspetor técnico de qualidade – 01 vaga

Magarefe – 05 vagas

Manobrista – 01 vaga

Mecânico de auto em geral – 02 vagas

Mecânico de manutenção de máquinas em geral – 20 vagas

Mecânico de veículo – 04 vagas

Montador de estrutura metálica – 05 vagas

Montador de estruturas metálicas – 04 vagas

Motorista carreteiro – 15 vagas

Motorista de caminhão – 12 vagas

Operador de caixa – 19 vagas

Operador de empilhadeira – 01 vaga

Operador de equipamentos pesados e móveis na mineração – 07 vagas

Operador de máquina perfuratriz – 01 vaga

Operador de máquinas de fabricar papel – 06 vagas

Pedreiro – 08 vagas

Promotor de vendas – 01 vaga

Recepcionista em geral – 01 vaga

Recepcionista secretária – 03 vagas

Repositor de mercadorias – 10 vagas

Retalhador de carne – 40 vagas

Servente de limpeza – 18 vagas

Servente de obra – 26 vagas

Social mídia – 03 vagas

Técnico de enfermagem – 01 vaga

Técnico de laboratório médico – 01 vaga

Técnico de rede (telecomunicações) – 02 vagas

Técnico de refrigeração (instalação) – 20 vagas

Técnico em estética – 02 vagas

Técnico em saúde bucal – 02 vagas

Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas – 01 vaga

Vendedor interno – 07 vagas

Vendedor pracista – 10 vagas

Vigia – 06 vagas

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT