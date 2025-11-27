Connect with us

Cuiabá

Linha exclusiva é definida para levar público ao Parque Novo MT nesta quinta

Publicado em

27/11/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública disponibilizará uma linha de ônibus exclusiva, a E01, para o Parque Novo Mato Grosso, nesta quinta-feira (27). O objetivo é atender o público que desejar acompanhar a gravação do DVD do cantor Natanzinho Lima, programado para acontecer a partir das 18h. Trata-se da pré-estreia oficial do espaço de shows do complexo multieventos, localizado às margens da MT-251.

Serão destinados dois veículos para o trajeto, com início da primeira viagem as 17h, saindo do ponto do Shopping Pantanal e encerrando o atendimento, retornando do Parque Novo Mato Grosso, às 00h20.

A programação prevê, segundo o diretor de transportes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Nicolau Budib, viagens a cada 40 minutos, sendo:

Partidas:

17h, 17h46, 18h32, 19h18, 20h04, 20h50, 21h36, 22h22, 23h08 e 23h54.

Retornos:

17h42, 18h28, 19h14, 20h00, 20h46, 21h32, 22h18, 23h04, e 00h36.

A partir das 00h40, conforme as últimas viagens vão sendo concluídas, os ônibus serão recolhidos.

Conforme anunciado nas redes sociais, o acesso a área de pista será totalmente gratuito para que o público prestigie. Além disso, a apresentação contará com participações de artistas convidados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Sine Cuiabá tem mais de 60 vagas para atendente de balcão sem experiência

Published

3 minutos atrás

on

27/11/2025

By

O Sine Municipal está oferecendo 545 vagas de emprego nesta quinta-feira (27), com destaque para a função de atendente de balcão em diversos locais. A tabela de empregos disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá conta com uma concentração significativa de oportunidades para a área de atendimento e comércio.

A soma de vagas para a área de atendimento é de 63 vagas, distribuídas da seguinte forma:
Atendente de Balcão (Não exige experiência): 20 vagas
Atendente de Lanchonete (Não exige experiência): 20 vagas
Atendente de Lanchonete: 2 vagas
Atendente de Loja (Não exige experiência): 20 vagas
Balconista de Açougue: 1 vaga

Resumo geral das vagas

O Sine Municipal de Cuiabá divulga um total de 545 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A planilha abrange uma ampla variedade de funções, desde aquelas que não exigem experiência até cargos técnicos e de coordenação, com salários que chegam a R$ 4.895,86 (para Farmacêutico).

Destaques por Área

Comércio e Serviços
O setor de atendimento tem grande demanda, totalizando 63 vagas nas funções de Atendente de Balcão (20), Atendente de Lanchonete (22), Atendente de Loja (20) e Balconista de Açougue (1). Há também 10 vagas para Repositor de Mercadorias e diversas oportunidades para Vendedor Interno e Vendedor Pracista (10).

Indústria e Produção
Existem muitas vagas para funções operacionais, como Auxiliar de Linha de Produção (100 vagas com R$ 1.914,36 + benefícios e 30 vagas com R$ 1.600,00 + benefícios) , Retalhador de Carne (40 vagas com R$ 2.130,00 + benefícios) , e Desossador (20 vagas com R$ 2.431,00 + benefícios).

Construção Civil e Manutenção
Vagas para Servente de Obra (26 vagas) , Ajudante de Obra (4 vagas) , Pedreiro (8 vagas) , Carpinteiro (2 vagas) , e Montador de Estruturas Metálicas (4 vagas). O cargo de Técnico de Refrigeração (Instalação) oferece 20 vagas com salário de R$ 2.590,42.

Cargos Técnicos e Especializados
Inclui Técnico de Enfermagem (R$ 3.325,00) , Técnico de Laboratório Médico (R$ 3.325,00) , Farmacêutico (R$ 4.895,86) , e Gerente de Marketing (R$ 4.355,19).

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 01 vaga
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10 vagas
Ajudante de obra – 04 vagas
Ajudante reparador (telecomunicações) – 01 vaga
Almoxarife – 02 vagas
Armador de estrutura de concreto armado – 01 vaga
Atendente de balcão – 20 vagas
Atendente de lanchonete – 22 vagas
Atendente de loja – 20 vagas
Auxiliar de cozinha – 04 vagas
Auxiliar de estoque – 06 vagas
Auxiliar de limpeza – 03 vagas
Auxiliar de linha de produção – 130 vagas
Auxiliar de linha farmacêutica – 06 vagas
Auxiliar de logística – 07 vagas
Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga
Auxiliar em saúde bucal – 03 vagas
Auxiliar mecânico de refrigeração – 02 vagas
Balconista de açougue – 01 vaga
Borracheiro – 01 vaga
Carpinteiro – 02 vagas
Coordenador de restaurante – 01 vaga
Desossador – 20 vagas
Empregado doméstico arrumador – 01 vaga
Encanador – 01 vaga
Encarregado de manutenção – 03 vagas
Estoquista – 02 vagas
Farmacêutico – 01 vaga
Faturista – 01 vaga
Gerente de marketing – 03 vagas
Inspetor técnico de qualidade – 01 vaga
Magarefe – 05 vagas
Manobrista – 01 vaga
Mecânico de auto em geral – 02 vagas
Mecânico de manutenção de máquinas em geral – 20 vagas
Mecânico de veículo – 04 vagas
Montador de estrutura metálica – 05 vagas
Montador de estruturas metálicas – 04 vagas
Motorista carreteiro – 15 vagas
Motorista de caminhão – 12 vagas
Operador de caixa – 19 vagas
Operador de empilhadeira – 01 vaga
Operador de equipamentos pesados e móveis na mineração – 07 vagas
Operador de máquina perfuratriz – 01 vaga
Operador de máquinas de fabricar papel – 06 vagas
Pedreiro – 08 vagas
Promotor de vendas – 01 vaga
Recepcionista em geral – 01 vaga
Recepcionista secretária – 03 vagas
Repositor de mercadorias – 10 vagas
Retalhador de carne – 40 vagas
Servente de limpeza – 18 vagas
Servente de obra – 26 vagas
Social mídia – 03 vagas
Técnico de enfermagem – 01 vaga
Técnico de laboratório médico – 01 vaga
Técnico de rede (telecomunicações) – 02 vagas
Técnico de refrigeração (instalação) – 20 vagas
Técnico em estética – 02 vagas
Técnico em saúde bucal – 02 vagas
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas – 01 vaga
Vendedor interno – 07 vagas
Vendedor pracista – 10 vagas
Vigia – 06 vagas

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Prefeito agenda reunião com Sintep para debater aulas de Arte na rede municipal

Published

3 minutos atrás

on

27/11/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, confirmou nesta quinta-feira (27) que vai se reunir com representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) e professores de Arte da rede municipal para discutir a manutenção e o fortalecimento da disciplina nas escolas. O encontro foi agendado para sábado, às 14h, após a presença dos profissionais na sessão da Câmara Municipal, onde manifestaram preocupação com possíveis mudanças na carga horária da área.

Durante a sessão, Brunini destacou que a pauta merece atenção imediata, uma vez que envolve impactos no desenvolvimento cultural e educacional das crianças. “Me comprometo a receber o sindicato e os profissionais de Arte para discutirmos essa questão, porque a formação artística acompanha todas as etapas da vida escolar. Precisamos encontrar a melhor solução pensando nas próximas gerações, nos jovens que serão impactados daqui a 20 ou 30 anos”, afirmou o prefeito.

O chefe do Executivo também reforçou a importância da mobilização dos docentes e reconheceu o valor da disciplina na formação integral dos estudantes. “A Arte aproxima os jovens de habilidades essenciais, amplia repertórios e fortalece valores. Fico muito feliz em participar desse diálogo e buscar caminhos que garantam a continuidade e o reforço dessas aulas na rede municipal”, acrescentou.

Professores e representantes do Sintep acompanharam toda a sessão da Câmara, destacando que a disciplina é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos. O encontro de sábado deverá aprofundar as discussões e definir encaminhamentos para assegurar a permanência das aulas de Arte em todos os anos do Ensino Fundamental.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

