Linha exclusiva é definida para levar público ao Parque Novo MT nesta quinta
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública disponibilizará uma linha de ônibus exclusiva, a E01, para o Parque Novo Mato Grosso, nesta quinta-feira (27). O objetivo é atender o público que desejar acompanhar a gravação do DVD do cantor Natanzinho Lima, programado para acontecer a partir das 18h. Trata-se da pré-estreia oficial do espaço de shows do complexo multieventos, localizado às margens da MT-251.
Serão destinados dois veículos para o trajeto, com início da primeira viagem as 17h, saindo do ponto do Shopping Pantanal e encerrando o atendimento, retornando do Parque Novo Mato Grosso, às 00h20.
A programação prevê, segundo o diretor de transportes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, Nicolau Budib, viagens a cada 40 minutos, sendo:
Partidas:
17h, 17h46, 18h32, 19h18, 20h04, 20h50, 21h36, 22h22, 23h08 e 23h54.
Retornos:
17h42, 18h28, 19h14, 20h00, 20h46, 21h32, 22h18, 23h04, e 00h36.
A partir das 00h40, conforme as últimas viagens vão sendo concluídas, os ônibus serão recolhidos.
Conforme anunciado nas redes sociais, o acesso a área de pista será totalmente gratuito para que o público prestigie. Além disso, a apresentação contará com participações de artistas convidados.
Sine Cuiabá tem mais de 60 vagas para atendente de balcão sem experiência
O Sine Municipal está oferecendo 545 vagas de emprego nesta quinta-feira (27), com destaque para a função de atendente de balcão em diversos locais. A tabela de empregos disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá conta com uma concentração significativa de oportunidades para a área de atendimento e comércio.
A soma de vagas para a área de atendimento é de 63 vagas, distribuídas da seguinte forma:
Atendente de Balcão (Não exige experiência): 20 vagas
Atendente de Lanchonete (Não exige experiência): 20 vagas
Atendente de Lanchonete: 2 vagas
Atendente de Loja (Não exige experiência): 20 vagas
Balconista de Açougue: 1 vaga
Resumo geral das vagas
O Sine Municipal de Cuiabá divulga um total de 545 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A planilha abrange uma ampla variedade de funções, desde aquelas que não exigem experiência até cargos técnicos e de coordenação, com salários que chegam a R$ 4.895,86 (para Farmacêutico).
Destaques por Área
Comércio e Serviços
O setor de atendimento tem grande demanda, totalizando 63 vagas nas funções de Atendente de Balcão (20), Atendente de Lanchonete (22), Atendente de Loja (20) e Balconista de Açougue (1). Há também 10 vagas para Repositor de Mercadorias e diversas oportunidades para Vendedor Interno e Vendedor Pracista (10).
Indústria e Produção
Existem muitas vagas para funções operacionais, como Auxiliar de Linha de Produção (100 vagas com R$ 1.914,36 + benefícios e 30 vagas com R$ 1.600,00 + benefícios) , Retalhador de Carne (40 vagas com R$ 2.130,00 + benefícios) , e Desossador (20 vagas com R$ 2.431,00 + benefícios).
Construção Civil e Manutenção
Vagas para Servente de Obra (26 vagas) , Ajudante de Obra (4 vagas) , Pedreiro (8 vagas) , Carpinteiro (2 vagas) , e Montador de Estruturas Metálicas (4 vagas). O cargo de Técnico de Refrigeração (Instalação) oferece 20 vagas com salário de R$ 2.590,42.
Cargos Técnicos e Especializados
Inclui Técnico de Enfermagem (R$ 3.325,00) , Técnico de Laboratório Médico (R$ 3.325,00) , Farmacêutico (R$ 4.895,86) , e Gerente de Marketing (R$ 4.355,19).
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 01 vaga
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10 vagas
Ajudante de obra – 04 vagas
Ajudante reparador (telecomunicações) – 01 vaga
Almoxarife – 02 vagas
Armador de estrutura de concreto armado – 01 vaga
Atendente de balcão – 20 vagas
Atendente de lanchonete – 22 vagas
Atendente de loja – 20 vagas
Auxiliar de cozinha – 04 vagas
Auxiliar de estoque – 06 vagas
Auxiliar de limpeza – 03 vagas
Auxiliar de linha de produção – 130 vagas
Auxiliar de linha farmacêutica – 06 vagas
Auxiliar de logística – 07 vagas
Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 01 vaga
Auxiliar em saúde bucal – 03 vagas
Auxiliar mecânico de refrigeração – 02 vagas
Balconista de açougue – 01 vaga
Borracheiro – 01 vaga
Carpinteiro – 02 vagas
Coordenador de restaurante – 01 vaga
Desossador – 20 vagas
Empregado doméstico arrumador – 01 vaga
Encanador – 01 vaga
Encarregado de manutenção – 03 vagas
Estoquista – 02 vagas
Farmacêutico – 01 vaga
Faturista – 01 vaga
Gerente de marketing – 03 vagas
Inspetor técnico de qualidade – 01 vaga
Magarefe – 05 vagas
Manobrista – 01 vaga
Mecânico de auto em geral – 02 vagas
Mecânico de manutenção de máquinas em geral – 20 vagas
Mecânico de veículo – 04 vagas
Montador de estrutura metálica – 05 vagas
Montador de estruturas metálicas – 04 vagas
Motorista carreteiro – 15 vagas
Motorista de caminhão – 12 vagas
Operador de caixa – 19 vagas
Operador de empilhadeira – 01 vaga
Operador de equipamentos pesados e móveis na mineração – 07 vagas
Operador de máquina perfuratriz – 01 vaga
Operador de máquinas de fabricar papel – 06 vagas
Pedreiro – 08 vagas
Promotor de vendas – 01 vaga
Recepcionista em geral – 01 vaga
Recepcionista secretária – 03 vagas
Repositor de mercadorias – 10 vagas
Retalhador de carne – 40 vagas
Servente de limpeza – 18 vagas
Servente de obra – 26 vagas
Social mídia – 03 vagas
Técnico de enfermagem – 01 vaga
Técnico de laboratório médico – 01 vaga
Técnico de rede (telecomunicações) – 02 vagas
Técnico de refrigeração (instalação) – 20 vagas
Técnico em estética – 02 vagas
Técnico em saúde bucal – 02 vagas
Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas – 01 vaga
Vendedor interno – 07 vagas
Vendedor pracista – 10 vagas
Vigia – 06 vagas
Prefeito agenda reunião com Sintep para debater aulas de Arte na rede municipal
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, confirmou nesta quinta-feira (27) que vai se reunir com representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) e professores de Arte da rede municipal para discutir a manutenção e o fortalecimento da disciplina nas escolas. O encontro foi agendado para sábado, às 14h, após a presença dos profissionais na sessão da Câmara Municipal, onde manifestaram preocupação com possíveis mudanças na carga horária da área.
Durante a sessão, Brunini destacou que a pauta merece atenção imediata, uma vez que envolve impactos no desenvolvimento cultural e educacional das crianças. “Me comprometo a receber o sindicato e os profissionais de Arte para discutirmos essa questão, porque a formação artística acompanha todas as etapas da vida escolar. Precisamos encontrar a melhor solução pensando nas próximas gerações, nos jovens que serão impactados daqui a 20 ou 30 anos”, afirmou o prefeito.
O chefe do Executivo também reforçou a importância da mobilização dos docentes e reconheceu o valor da disciplina na formação integral dos estudantes. “A Arte aproxima os jovens de habilidades essenciais, amplia repertórios e fortalece valores. Fico muito feliz em participar desse diálogo e buscar caminhos que garantam a continuidade e o reforço dessas aulas na rede municipal”, acrescentou.
Professores e representantes do Sintep acompanharam toda a sessão da Câmara, destacando que a disciplina é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos. O encontro de sábado deverá aprofundar as discussões e definir encaminhamentos para assegurar a permanência das aulas de Arte em todos os anos do Ensino Fundamental.
Pesquisadora desenvolve linha de cosméticos e investe em marketing para divulgar empreendimento com apoio da Desenvolve MT
Bombeiros resgatam felino jaguarundi em garagem de residência em Cuiabá
Em congresso nacional, prefeito destaca importância da duplicação da BR-163 para o setor agrícola
Prefeito agenda reunião com Sintep para debater aulas de Arte na rede municipal
