Linhas de crédito do Governo de MT alavancam pequenos negócios do ramo de chocolate e doces

O Governo de Mato Grosso, atento às necessidades para fomentar e ampliar os pequenos negócios em todo o Estado, tem disponibilizado novos recursos por meio da Agência de Fomento – Desenvolve MT para os empreendedores, principalmente com o foco nos pequenos negócios.

Com o crédito da Desenvolve MT, a empreendedora Letícia Amorim, de 29 anos, proprietária da Le Amorim Doces Gourmet, construiu uma cozinha própria e estruturada para o seu negócio, o que possibilitou a expansão das vendas.

Inovar e ficar atento ao mercado é o que a empreendedora tem feito. No período da páscoa, a confeiteira vende em média 300 ovos de páscoa.

“Tudo que faço vende bem, mas a páscoa é a época em que a lucratividade é maior e as vendas aumentam cerca de 40%. Nesta época de alta procura, conto com minha mãe e uma ajudante”, conta Letícia.

Natural e residente de Feliz Natal (511 km de Cuiabá), Letícia produzia brigadeiros gourmet com sua irmã em 2015, para incrementar as vendas na floricultura que tinham em sociedade. Com o crescimento das vendas, ela viu uma oportunidade e começou seu próprio negócio, dedicado exclusivamente à confeitaria e comercialização de outros doces.

“A páscoa tem uma característica própria, devido a sua ligação aos ovos e outros produtos derivados do chocolate, nesta época, muitos pequenos negócios locais se alavancam com a fabricação própria”, explica Fábio Apolinário, analista do núcleo de acesso a crédito do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A venda de ovos artesanais tem crescido por apresentarem qualidade e possibilidade de personalização. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), as vendas em 2022 devem ter um aumento real próximo a 4% quando comparado com o mesmo período de 2021.

O período da páscoa, aquece o mercado de chocolate e doces. Para o setor, a pandemia impulsionou as vendas principalmente pelo delivery e este ano, a expectativa é de que os bons resultados continuem.

Como é o caso da empreendedora Francielly Abreu, de Sorriso, em uma mistura de propósito, demanda crescente e visão empreendedora, aquela que era uma ideia sem grandes pretensões foi tomando forma e se materializou.

Da cozinha fechada e atendimento delivery, a empreendedora viu a necessidade de uma produção em grande escala e um espaço para atender os clientes. A loja mais doce da cidade está prestes a inaugurar em maio.

“O crédito nos ajudou a terminar parte da obra da confeitaria e ter um folego para comprar as mobílias e nos preparar para abrir as portas aos clientes”, explica.

Fran conta que está muito feliz com a expansão do negócio e está a todo vapor com a produção e vendas de ovos da páscoa, que nesta época aumenta em até 70%, na confeitaria que leva o seu nome, Fran Abreu Confeitaria.

Para a diretora de Desenvolvimento e Crédito da Desenvolve MT, Anne Cristine Siqueira, espera-se que este ano a agência consiga dobrar o volume de crédito liberado no ano passado, por meio de novas linhas e com a interiorização do crédito.

No ano passado, mais de R$ 21 milhões foram liberados em crédito para os empreendedores de Mato Grosso. Foram mais de 1.091 contratos formalizados, atingindo 92 municípios por meio da plataforma digital e agentes de crédito credenciados.