Linhas de crédito do Governo de MT para turismo são apresentadas a mais de 80 representantes de municípios

Mais de 80 secretários e agentes municipais de Turismo em Mato Grosso participaram, nesta sexta-feira (15.09), do encontro que discutiu ações de fomento do Governo do Estado em prol das cidades com potencial turístico. O evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), aconteceu no auditório do Hotel Paiaguás, em Cuiabá.

No encontro, o secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, e o diretor da Agência de Fomento Desenvolve -MT, Hélio Tito, apresentaram as linhas de crédito voltadas aos empreendedores que podem ampliar o atendimento e a prestação de serviços aos turistas.

“Para o turismo, a Agência da Desenvolve- MT oferece uma diversidade para quem quer empreender no setor. São oportunidades divididas em modalidades de financiamento para projetos de melhorias de obras civil, pousadas, transporte de turistas, hotéis, por exemplo. Ofertas que estão entre as melhores do mercado com taxas de juros entre 1% e 2% ao mês”, afirmou.

Micro e pequenos empresários, que atuam no trade turístico e estão registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, podem solicitar o crédito por meio da Desenvolve MT.

A linha de crédito Desenvolve Turismo possui quatro modalidades para investimentos ofertadas aos empreendedores, e podem ser aplicadas em projetos de obra civil, capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários. Os valores a serem financiados variam de R$ 300 mil a R$ 1 milhão de acordo com análise do crédito. Para o Microempreendedor Individual (MEI) o valor é de até R$ 20 mil.

Cachoeira Salto Utiariti em Campo Novo Dos Parecis/ Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

De acordo com o Ministério do Turismo, Mato Grosso têm 15 regiões turísticas e cerca de 70 municípios que apresentam potencial turístico no estado.

Além desse auxílio, o secretário da Sedec- MT, César Miranda, destacou aos gestores municipais que o governo estadual tem destinado recursos para obras em infraestrutura nos principais destinos e na construção de pontos turísticos e que também está abrindo oportunidade para quem quer empreender no setor.

“O Governo do estado vem atuando com apoio aos empreendedores do setor, com a oferta de linhas de crédito da Agência Desenvolve MT, capacitações profissionais, consultorias e investindo em praticidade no processo e atendimento de abertura de novos negócios, isso tudo incentiva o empreendedorismo também no setor turístico. Esse diálogo com os municípios é muito importante, porque estamos tocando obras para fomentar o turismo, então ouvir os gestores, trocar experiências para que possamos juntos possamos trabalhar para atrair mais turistas e divulgar ainda mais as nossas potencialidades turísticas”, afirmou César.

O secretário municipal de turismo de Poconé, Manoel Salvador, contou que as obras na Transpantaneira já vêm impactando positivamente o turismo na região.

“Essas obras do Governo do Estado na Transpantaneira como a substituição das pontes de madeira pelas pontes de concreto este ano já impulsionou o movimento turístico no nosso Pantanal. Não tem como não agradecer esse olhar da gestão para o nosso turismo em Poconé. São 140 km de estrada de chão e essas obras vão atrair turistas e animar o setor a investir”, destacou o secretário.

Investimentos

Os municípios de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Luciara, São Félix do Araguaia, Cáceres, Jaciara, Chapada dos Guimarães, Barra do Bugres e Porto Estrela já estão recebendo recursos para a construção e revitalização de pontos turísticos e obras de melhorias no acesso. As obras buscam potencializar o turismo regional, e ainda abrem espaço para atividades de lazer.