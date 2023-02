Linhas telefônicas da Comarca de Mirassol D’Oeste continuam inoperantes

A presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu visita de cortesia de representantes do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores de Mato Grosso (Sindojus/MT), na manhã desta quinta-feira (09). A presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, recebeu visita de cortesia de representantes do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores de Mato Grosso (Sindojus/MT), na manhã desta quinta-feira (09).

Ao lado da diretora-geral do Tribunal, Euzeni Paiva de Paula, a presidente ouviu as reinvindicações da categoria e apontou que a aproximação da administração dos servidores é um dos principais objetivos da gestão 2023/2024 do TJMT, o de dar atenção às pessoas.

“Sem valorização e sem respeito humano não atingiremos nosso objetivo, que é deixar plantada a semente de pacificação social”, pontuou. “Vamos trabalhar para que, com o diálogo, se não conseguirmos a solução idealizada, que pelo menos seja compatível com a necessidade apresentada e no limite da administração pública”, assegura.

Durante o encontro institucional as reinvindicações da categoria, como a continuidade das capacitações dos oficias de justiça e a atualização do manual de rotina da categoria, foram apresentadas pelo presidente do Sindojus/MT, Jaime Rodrigues. “O importante é que todos querem atender bem ao cidadão e para isso um trabalho em conjunto é essencial. Agradecemos a presidente pela recepção”, disse.

Jaime Rodrigues estava acompanhado pelo vice-presidente do sindicato, Paulo Sérgio de Souza; 1º secretário, Luiz Arthur de Souza; 2 º secretário, Wendel Lacerda Oliveira; 1º tesoureiro, Eder Gomes de Moura e o oficial de Justiça, Romeu Ribeiro Primo.

Alcione dos Anjos

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT