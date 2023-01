Linhas telefônicas da Comarca de Porto Esperidião continuam inoperantes

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso lança uma nova ferramenta de consulta processual no site do TJMT ( www.tjmt.jus.br ). O novo modelo de busca e consulta de processos eletrônicos tem objetivo de unificar e simplificar o levantamento de informações sobre ações que tramitam na Justiça Estadual, em todos os sistemas e instâncias.

Quem acessar o portal já perceberá a mudança no design do ícone do sistema, que está localizado no mesmo espaço, no canto direito da página.

A nova consulta processual está disponível também no endereço: https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal (CTI-TJMT) desenvolveu a ferramenta pensando em trazer soluções para advogados e advogadas, cidadãos e cidadãs e usuários(as) em geral que precisam acessar diversos sistemas e sites diferentes a fim de procurar dados, informações ou movimentações de processos que lhe interessam.

Sendo assim, um sistema de consulta processual unificado permitirá que essa busca seja feita de forma mais fácil, homogênea e simplificada.

Confira algumas vantagens da nova plataforma de consulta processual do TJMT:

– Consulta por advogado(a), OAB, CPF ou nome do(a) advogado(a);

– Consulta por nome ou CPF da parte;

– Forma unificada da consulta processual em diferentes sistemas e instâncias;

– Engloba todos os sistemas processuais do TJMT (Proteus, Primus, PJE 1º e 2º Grau, Apolo, Projud);

– Mecanismo de favoritos: quando o(a) usuário(a) favoritar um processo, pode colocá-lo dentro de caixas de acordo com assuntos, atuar dentro das caixas ou deixar o processo solto para acompanhar o andamento processual;

– Serviço de migração da consulta processual, que serve para que o(a) usuário(a) continue recebendo as notificações de movimentação processual e a partir dela possa ter a opção de favoritar o processo de forma automática. Também será possível levar para a caixa de favoritos a partir da distribuição do processo.

“Esse aprimoramento foi pensado para o usuário final, no público que tem dificuldade em fazer consulta processual, pessoas que não conhecem a forma de consultar processos ou algo relacionado ao Judiciário. Com isso, hoje a pessoa vai acessar o site e já vai saber quais são os trâmites e status de determinado processo”, pontua o diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações do TJMT, Danilo Pereira da Silva.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagem: arte gráfica colorida que ilustra dois quadrantes de telas de computadores em tons azuis e o texto “Acesse a nova consulta processual” nas cores azul e laranja.

Mylena Petrucelli

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT