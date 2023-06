Listas definitivas são divulgadas

“Como transformar nossas cidades em ‘cidades inteligentes’?” Essa é a pergunta que a terceira edição do evento “Cidades Inteligentes” vai responder, nos dias 27 e 28, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. Reunindo experiências exitosas em diversas regiões do país, o evento chega com a proposta de abrir diálogo sobre práticas que podem tornar nossas cidades também mais sustentáveis. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas, clicando aqui

Dividido em dois dias, o evento é organizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (Seciteci-MT) em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso. A programação conta com painéis sobre sustentabilidade, inovação e gestão, oficina abordando os caminhos para criação de planejamentos e rodadas de negócios com empresas que desenvolvem soluções nas áreas de mobilidade, saúde, gestão pública e outros.

Além de importantes nomes mato-grossenses, o evento também terá a participação de profissionais considerados referências nacionais, como o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ergon Cugler. Chegando a sua terceira edição, o encontro visa proporcionar um diálogo aberto entre empresas, instituições e gestores para ampliar a qualidade de vida da população que vive nas cidades.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, o evento busca reunir profissionais especializados nos processos de modernização da gestão pública e realização de práticas mais sustentáveis.

“Com o Cidades Inovadoras, a Seciteci aproxima os gestores dos municípios de ideias e práticas que podem se tornar referência para outros estados. O nosso principal objetivo é estabelecer um diálogo com o que há de melhor no processo de transformação das nossas cidades em ‘cidades inteligentes’”, disse o secretário Allan Kardec.

Já a superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação, Lectícia Figueiredo, afirma que com o evento será possível acelerar o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso. Segundo Lectícia, os gestores terão a oportunidade de dialogar diretamente com quem faz a diferença e outras regiões do país.

“Essa é uma forma de trazer novas tendências e soluções para Mato Grosso, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos nossos municípios. Vamos mostrar as experiências já aplicadas em outras cidades e colocar os gestores para ter essa troca. Além disso, também teremos espaços para incentivar o networking, trazendo empresas e soluções para rodadas de negócios”, comentou.

O coordenador do Parque Tecnológico de Mato Grosso, Rogério Nunes, ressalta que está é uma importante ferramenta de aproximação dos 141 municípios do estado com as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Parque.

“A realização desse evento é um importante espaço para aproximar os 141 municípios das ações do Parque Tecnológico em Mato Grosso. Esse encontro evidencia conexões estratégicas no campo do desenvolvimento social e econômico envolvendo agentes públicos como parceiros essenciais na consolidação do ecossistema de inovação mato-grossense”, disse Rogério.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente, clicando aqui. O evento ocorrerá presencialmente, no teatro Zulmira Canavarros. Além da programação no auditório, todo o espaço externo contará com expositores de produtos e soluções inovadoras, área de convivência e networking.

Prêmio Cidades Inovadoras

Uma das novidades de 2023 é o lançamento do Prêmio “Cidades Inovadoras – Inteligentes e Sustentáveis”, que vai contemplar os municípios mato-grossenses que apresentarem as melhores práticas de inovação e sustentabilidade. Além do envio de recurso, os municípios selecionados também serão assessorados por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento das novas práticas.

O edital do prêmio será lançado na abertura do evento, marcada para o dia 27 de junho, a partir das 9 horas. Para avaliação das ações apresentadas, serão utilizados indicadores como o potencial de desenvolvimento sustentável do município, ambiente propício para negócios e melhoria na qualidade de vida da população e inovação da prestação de serviços.

Ainda de acordo com o secretário Allan Kardec, o prêmio é uma das formas de reconhecer as cidades que buscam implementar ideias inovadoras e sustentáveis. Com a ação, também serão feitos diagnósticos junto às prefeituras para implementar o processo de modernização das gestões.

“Essa é uma forma de incentivar e reconhecer as cidades que se dedicarem e se destacarem nos processos de inovação e sustentabilidade. A partir desse diagnóstico que vamos fazer junto com as prefeituras que participarem, vamos poder implantar uma segunda rodada para o processo de modernização da gestão municipal”, disse o secretário.