Livro aprovado no edital da Secel propõe mergulho sobre o patrimônio histórico de Cuiabá

O Livro Porto Cuiabá, que propõe um mergulho poético sobre o patrimônio histórico da capital do Estado, será lançado hoje (07.4), na véspera do aniversário de Cuiabá, a partir das 19h, na Praça Maria Ricci. A obra é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT).

“O livro tem como objetivo provocar e conscientizar a população sobre as transformações da cidade. Por exemplo, locais que eu fiz a intervenção urbana com objeto de usos pessoais e afetivos foram, muitas vezes, descaracterizados ou destruídos. Devemos ter esse olhar de cuidado, até porque ali tem sentimentos, afetos”, destaca a autora, Mari Gemma De La Cruz.

Com fotografias autorais e poemas construídos a partir de memórias, a artista aborda o apagamento da lembrança coletiva e o abandono do patrimônio arquitetônico, ambiental, material e imaterial.

“Eu acredito que toda vez que a gente resgata e conserva o patrimônio, seja material ou imaterial, estamos mostrando a estrada que caminhamos ao longo do tempo. O que construímos e conservamos acaba contribuindo para a memória e conhecimento posterior”, explica.

A obra ainda traz um mapa interativo que localiza os pontos fotografados, QR codes que levam o público a um aplicativo com imagens atuais dos locais e que permitem a exploração dos registros ao longo do tempo, videoarte e depoimento de uma moradora do Porto, conectando memória e tecnologia para além das páginas do livro.

Porto Cuiabá é mais do que um livro: é um convite à reflexão sobre pertencimento, deslocamento e identidade. Construído a partir do olhar de uma artista “pau rodado”, migrante do Sul que, há 36 anos, fincou raízes na curva do rio, em Cuiabá e transformou suas vivências em arte e a memória em resistência.

O lançamento, no formato de Sarau, será na Praça Maria Ricci no bairro Porto, em Cuiabá. Haverá projeção das fotografias do livro, muitas delas feitas em lugares próximos à praça, bem como projeção de vídeos. O evento reúne artes visuais, música e poesia.

Serviço: Lançamento do livro de artista Porto Cuiabá

Data: 07/4/2025

Local: Praça Maria Ricci, em frente ao Bar do Edgar, rua Joaquim de Albuquerque, 10, Bairro do Porto, Cuiabá.

Horário: a partir das 19 h

