Locais das provas estão disponíveis para consulta no site da Fundação Getúlio Vargas

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realizou em Santo Antônio de Leverger, na noite desta terça-feira (17.6), a aula inaugural do projeto-piloto Muxirum Digital MT, que oferece capacitação digital para idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto já foi lançado em Cuiabá.

A aula inaugural foi realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Com recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), o projeto será levado ainda para Chapada dos Guimarães, promovendo autonomia no uso de celulares e aplicativos essenciais para a vida cotidiana.

O Muxirum Digital MT propõe aulas práticas e materiais didáticos gratuitos, com linguagem simples, para pessoas que têm dificuldades de formação tecnológica. Essa é a primeira edição do projeto.

O projeto é quase homônimo do realizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Mais MT Muxirum, que busca alfabetizar pessoas com idade acima de 15 anos que, por algum motivo, não aprenderam a ler e escrever no tempo certo.

A coordenadora do Muxirum Digital em Santo Antônio de Leverger, professora Hozana Gonçalves, destacou o impacto da iniciativa na cidade. “Eu fico muito feliz e satisfeita. Já tivemos o Muxirum de Alfabetização aqui e foi um sucesso. É isso que eu espero, que o nosso projeto alcance o mesmo sucesso que nós tivemos com a alfabetização. Acreditamos que o povo de Santo Antônio merece todo esse carinho em forma de incentivo à educação”, afirmou.

Com ampla experiência no ensino, Hozana também ressaltou a qualidade do material didático do Muxirum Digital, disponibilizado em formato de apostila para todos os alunos matriculados.

“É um material muito rico e que vai suprir todas as necessidades dos nossos alunos. O que a gente espera é que esses idosos e esses adultos, que hoje enfrentam dificuldades no acesso à tecnologia, possam melhorar, ter uma facilidade maior para lidar com essa situação, principalmente nós, aqui de Santo Antônio, que temos muitos idosos que vivem sozinhos na zona rural. Eles estão vindo participar conosco e sei que esses serão os maiores impactados com o conhecimento adquirido”, completou.

Presente na aula inaugural, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, parabenizou os alunos pela decisão de aprender algo novo e enfatizou o compromisso do Governo de Mato Grosso com a democratização do acesso ao conhecimento digital.

“Sei que, para muitos, estar aqui é um desafio. Mas vocês estão provando que nunca é tarde para aprender. O material é excelente, com temas atuais, como segurança digital. E, para incentivar ainda mais, quero dizer que estamos avaliando a possibilidade de sortear tablets e smartphones no encerramento do curso para os alunos que mantiverem bons índices de presença. É uma forma de reconhecer o esforço de cada um”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com a presença da coordenadora do projeto Muxirum Digital, Dannyele Zamar; da representante da Secretaria Municipal de Educação, Cilce Moraes; do coordenador do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Geraldo Júnior; e da coordenadora do Serviço de Convivência, Leda Cristina. Todos reforçaram o apoio das instituições locais ao projeto.

Muxirum Digital MT

O projeto Muxirum Digital MT é uma realização da Seciteci com financiamento da Fapemat, que investiu R$ 390 mil na ação e concedeu 21 bolsas para membros da equipe técnica e pedagógica. A proposta contempla 280 vagas em três municípios, com turmas de até 40 alunos. As inscrições estão sendo realizadas por meio de busca ativa em espaços estratégicos, garantindo o alcance da população que mais precisa.

A próxima aula inaugural acontece em Chapada dos Guimarães, no dia 18 de junho, encerrando o ciclo de abertura do projeto-piloto, que se estende até outubro de 2025.

*Com supervisão de Téo Meneses

Fonte: Governo MT – MT