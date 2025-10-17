Local alterado: curso sobre combate à lavagem de dinheiro será realizado no Auditório Gervásio Leite

Devido à grande procura pelo curso “Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Avançado”, a atividade pedagógica foi transferida para o Auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O evento será realizado em 20 e 21 de outubro e segue com a programação e horários inalterados (veja no fim da matéria).

O espaço acomodará melhor à grande quantidade de participantes, que superou todas as expectativas dos organizadores. O evento conta com autoridades no assunto que estarão aptas a disseminar o conhecimento sobre o tema na Capital mato-grossense.

Inscrições – Com a mudança de local, também foram reabertas as inscrições até às 18h30 desta sexta-feira (17/10).

O evento é exclusivo para servidores públicos. Podem se inscrever para a iniciativa magistrados(as) e servidores(as) do TJMT e Justiça Federal, membros do Ministério Público Estadual e Federal, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral do Estado, conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, Controladoria-Geral do Estado e União e delegados da Polícia Judiciária Civil e Polícia Federal.

O evento é uma realização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Comitê Interinstitucional de Defesa do Patrimônio Público (CIPP) e da Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Clique neste link para efetuar sua inscrição.

https://evento.tjmt.jus.br/inscricao-evento/07000000-0aa7-0a58-d3ed-08ddf9fe4d20%C2%A0

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

