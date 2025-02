Loja de ferragens de Cuiabá fecha parceria internacional com crédito da linha Empresarial da Desenvolve MT

Equipes da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio) e do 24º Batalhão realizaram uma operação de fiscalização contra crimes de trânsito, no final da tarde deste sábado (8.2), em Cuiabá. Na ação, nove motocicletas com irregularidades foram removidas pelas equipes policiais.

A operação foi realizada no bairro Distrito Industrial, em uma região já conhecida por motoqueiros que praticam infrações. As equipes policiais receberam denúncias sobre um grupo de pessoas que estavam cometendo crimes de trânsito e perturbação do sossego.

No local, os policiais flagraram as ações delituosas e suspeitos utilizando as motocicletas em desacordo com as normas gerais de circulação, utilizando veículos adulterados, com escapamentos irregulares, sem retrovisores e sem capacetes.

Na ação, nove motocicletas foram removidas e 25 Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram registrados pelas equipes policiais.

Os veículos removidos foram encaminhados para o pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT