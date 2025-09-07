MATO GROSSO
Loja do Artesanato de MT movimenta R$ 80 mil e fortalece renda de 52 artesãos
A Loja do Artesanato de Mato Grosso, iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Secretaria adjunta de Turismo e Coordenadoria do Artesanato, completou 60 dias de funcionamento com um balanço positivo para os artesãos participantes.
Localizada no Piso L2 do Shopping Estação Cuiabá, a loja foi inaugurada no dia 5 de julho e, durante o período, comercializou 1.200 peças, totalizando aproximadamente R$ 80 mil em vendas.
Ao todo, 52 artesãos de 20 municípios tiveram a oportunidade de expor e vender seus trabalhos, apresentando uma ampla diversidade de técnicas, estilos e tradições que mostram a identidade cultural do povo mato-grossense.
A Assessora da Coordenadoria do Artesanato da Sedec, Carolinne Luz, destaca que o resultado da iniciativa demonstra a importância de ações voltadas para a valorização da produção artesanal no estado.
“Os resultados alcançados nesses dois meses comprovam o potencial do artesanato mato-grossense e o quanto iniciativas como essas são fundamentais para dar visibilidade e gerar oportunidades para os nossos artesãos. Cada peça vendida carrega história, cultura e identidade, e ver esse reconhecimento é muito gratificante”, afirmou.
Uma das participantes, a ceramista Dayana Itacaramby, de Cuiabá, comemorou os resultados. Ela explica que o projeto foi essencial para ampliar o alcance do seu trabalho e criar novas estratégias para atender um público maior.
“Participar deste projeto teve vários pontos positivos, mas o principal foi a visibilidade e o alcance do público. Expor em um shopping tão movimentado me possibilitou chegar a pessoas com perfis diferentes, inclusive estrangeiros. Por conta dessas vendas para turistas, eu desenvolvi uma papelaria bilíngue para as minhas peças de cerâmica, com explicações em português e inglês, algo que eu nunca tinha feito antes”, relata.
Além de abrir portas para novos públicos, Dayana destaca que a loja contribuiu para consolidar a sua trajetória na cerâmica regional.
“Há três anos e meio que deixei a advocacia para me dedicar totalmente à cerâmica, e estar em um espaço oficial, ligado ao artesanato mato-grossense, agrega credibilidade e valor cultural ao meu trabalho. Associar meu nome a um projeto institucional desse porte ajuda muito na construção de uma marca sólida e de referência”, disse.
Próximas ações
Após o encerramento da Loja do Artesanato de Mato Grosso, a Coordenadoria de Artesanato continua com os atendimentos aos artesãos locais e regionais, curadorias, emissão da carteira nacional do artesão, além de promover e apoiar os eventos locais e regionais.
Ainda este ano, a Sedec, através do Programa do Artesanato de Mato Grosso, participará da Fenacce, a Feira Nacional de Artesanato e Cultura, que será realizada de 09 a 14 de setembro em Fortaleza (CE), e a Fenaba (Festival Nacional de Artesanato na Bahia), que acontece de 09 a 12 de outubro em Salvador.
Corpo de Bombeiros combate 38 incêndios florestais neste domingo (7)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu três incêndios florestais e mantém controlados 7 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste domingo (7.9), atuando diretamente no combate a 38 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais já extintos foram registrados nos municípios de Porto Alegre do Norte, Água Boa e Sinop. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Cláudia, com dois focos sob monitoramento, além de Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Tapurah, Sinop e Rondonópolis, cada um com um foco em acompanhamento.
Além disso, as equipes continuam atuando no combate aos incêndios florestais em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os esforços estão concentrados no combate a quatro focos ativos, enquanto em Tesouro as equipes enfrentam três focos de incêndio.
Simultaneamente, operações estão em andamento nos seguintes municípios: Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger, Planalto da Serra, São José do Rio Claro, Novo Santo Antônio, Juína, Marcelândia, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo e Barra do Garças, todos com dois focos ativos sendo combatidos pelas equipes.
Em Barra do Garças, especificamente, os trabalhos se concentram nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com apoio de aeronaves, maquinários, brigadistas e equipes em solo, que atuam tanto no combate direto quanto na construção de aceiros para conter a propagação das chamas. O Corpo de Bombeiros Militar também atua no enfrentamento aos incêndios em Nova Maringá, Feliz Natal, Sinop, União do Sul, Torixoréu, Canabrava do Norte, Água Boa, Cáceres, Cotriguaçu, Novo Mundo e Nova Ubiratã.
Todas essas ações de combate contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As operações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 108 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 97 são incêndios florestais, sendo 22 em terras indígenas. Outros 11 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas são as seguintes: quatro focos no Parque do Xingu, nas áreas de Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã e Paranatinga; três focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; três focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Sarare, em Conquista D’Oeste e dois focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em General Carneiro; na Terra Indígena Zoro, em Rondolândia; na Terra Indígena Ubawave, em Santo Antônio do Leste; na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia; na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Ribeirão Cascalheira; e na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 11 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 192 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 178 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 105 estão na Amazônia e 69 no Cerrado e 4 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Mutirão da Cidadania leva serviços gratuitos para moradores de Santa Carmem
A população de Santa Carmem (498 km de Cuiabá) recebeu, neste sábado (6.9), os serviços do Mutirão da Cidadania, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A ação foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.
Dentre os serviços gratuitos ofertados estiveram a emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação, foto 3×4, emissão da Carteira de Identificação do Autista e Celíaco, orientações dos cursos do Programa SER Família Capacita, atendimentos e orientações do Programa SER Família Mulher, orientações sobre o Programa SER Família Habitação, atendimentos do Procon-MT, entre outros atendimentos voltados à cidadania.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Entre os moradores que aproveitaram a iniciativa está Marinalda de Souza Conceição, natural do Maranhão, que vive há 15 anos no município. Ela destacou a importância do mutirão e elogiou o atendimento recebido.
“Gostei muito da equipe da Setasc e o atendimento foi ótimo. Eu procurei o mutirão para solicitar a segunda via da minha certidão de nascimento e também do meu neto. Aproveitei e plastifiquei outros cinco documentos. O nosso município estava precisando desses serviços e o melhor, foi tudo gratuito, ninguém cobrou nada. Se fosse no cartório, só a certidão custaria mais de cem reais. Aqui não paguei nada e fui muito bem atendida. Gostei demais”, relatou.
O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, ressaltou que a ação é uma forma de aproximar o poder público das famílias que mais precisam.
“O Mutirão da Cidadania representa cuidado, inclusão e dignidade. Nossa missão é garantir que esses serviços cheguem com agilidade e qualidade até a população, especialmente em municípios mais distantes. Ver as pessoas sendo atendidas gratuitamente, com carinho e respeito, é a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
O Mutirão da Cidadania é uma iniciativa contínua do Governo do Estado, que percorre diversos municípios levando serviços básicos e essenciais de forma prática, gratuita e acessível para toda a população.
