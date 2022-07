Ludio Cabral diz que chapa do PT com Neri ao Senado “será um fiasco”

O deputado Lúdio Cabral (PT), uma das maiores lideranças do partido no Estado, não vê com bons olhos o fato de o deputado federal Neri Geller, pré-candidato ao Senado, pedir votos para o ex-presidente Lula da Silva (PT), em Mato Grosso nas eleições deste ano.

O parlamentar afirmou que é totalmente contrário a essa articulação, e que essa união não significa qualquer reflexo eleitoral positivo. Para Lúdio, a formatação de uma chapa com Neri ao Senado “será um fiasco”.

“Eu sou absolutamente contrário a essa articulação, ela é contraditória, ela incoerente, porque há uma diferença programática que é insanável. Os representantes políticos dos gigantes do agronegócio estão comprometidos com a economia dolarizada, com a produção e exportação de commodities e com o aumento do preço dos alimentos em nosso país, com a fome. Nós queremos outro projeto”, disse o petista.

Para Lúdio Cabral, essa troca de apoio é “uma contradição sem tamanho e isso não tem reflexo, na minha opinião, eleitoral positivo. É ruim pra nós e é ruim pra eles. Uma chapa com esse formato será um fiasco”, argumentou. “Nós queremos outro projeto. Nós queremos combater a fome, com alimentos baratos no Brasil e para isso há necessidade de mudança do sistema de modelo econômico que é sustentado pelos barões do agronegócio”.

Segundo o deputado, o ex-presidente Lula tem o dever de conversar com todos os segmentos. “O Lula tem a tarefa de dialogar com todos os setores da economia. Isso é uma coisa, outra coisa é o PT aqui cometer o erro de construir uma aliança eleitoral com quem defende outro programa que não o nosso. A aliança aqui não traria resultado eleitoral positivo de forma alguma, porque é água e óleo, o bolsonarismo dessa turma não se mistura com os votos da população trabalhadora”, afirmou.