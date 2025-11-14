Política
Lúdio destaca insegurança e questiona Bombeiros e Prefeitura sobre licenças concedidas a eventos no Parque Novo Mato Grosso
O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) encaminhou, nesta sexta-feira (14), ofícios ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e à Prefeitura de Cuiabá solicitando informações e documentos sobre licenças concedidas à realização de eventos no Parque Novo Mato Grosso, espaço de eventos na capital que está sendo construído pelo governo estadual. Nas últimas semanas, ao menos dois eventos tiveram ocorrências com feridos em razão das condições climáticas.
“Os acidentes ocorridos no parque são graves, porque colocam em risco a segurança da população que tem frequentado esses eventos em uma obra inacabada. O local, que está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, precisa garantir segurança ao público, aos trabalhadores e aos competidores, por isso precisamos saber quais foram as medidas de prevenção adotadas por aqueles que são responsáveis por autorizar os eventos”, destacou Lúdio.
O documento cita que, em 18 de outubro, durante a 3ª Corrida da Educação, rajadas de vento deslocaram estruturas infláveis, ocasionando ferimentos em participantes. Uma criança de quatro anos sofreu fratura craniana ao ser arremessada de um brinquedo e necessitou de internação hospitalar.
Na ocorrência mais recente, na quinta-feira (13), parte da cobertura de uma arquibancada da etapa da corrida de Stock Car foi arrancada durante uma tempestade na região. A Defesa Civil havia emitido alerta amarelo para tempestades e chuvas intensas.
“Considerados em conjunto, esses episódios – ocorridos em eventos distintos e envolvendo estruturas diferentes – demonstram a necessidade de exame rigoroso das condições gerais de segurança das instalações utilizadas no Parque Novo Mato Grosso para garantir que todos os eventos, passados, presentes e futuros, sejam realizados conforme os parâmetros legais e normativos exigidos”, pontuou o deputado nos ofícios.
Lúdio requereu cópias dos alvarás emitidos pela prefeitura para funcionamento das atividades no Parque Novo Mato Grosso, de licenças para instalação de estruturas temporárias, além de condicionantes impostas pelo Poder Público municipal para realização de eventos no local. Ao Corpo de Bombeiros, o parlamentar pede que sejam enviadas cópias dos processos de aprovação de projetos das atividades, informações sobre vistorias – se foram realizadas ou não –, além dos Projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), com plantas, memoriais descritivos e anexos técnicos, relativos a todos os eventos realizados no parque.
Fonte: ALMT – MT
Deputado Max Russi reforça compromisso com a alfabetização e destaca avanços na educação em MT
No Dia Nacional da Alfabetização, celebrado nesta sexta-feira (14), a data chama atenção para a importância da educação básica e das políticas de combate ao analfabetismo. Reforçando esse compromisso, o deputado Max Russi (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), tem atuado na aprovação de leis e na articulação de obras estruturantes que asseguram espaços mais adequados para o ensino e a aprendizagem.
“A alfabetização é o ponto de partida para todas as aprendizagens. Aqui no Parlamento, tenho buscado, por meio de leis, articulações e projetos, promover melhorias na infraestrutura das escolas. Afinal, um ambiente escolar novo, equipado e climatizado proporciona condições mais adequadas para o processo de alfabetização”, afirmou o presidente.
De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), Mato Grosso se destacou nacionalmente ao alfabetizar 60,6% das crianças na idade certa em 2024, superando a meta do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O resultado reflete o avanço das políticas públicas para garantir uma educação de qualidade desde os primeiros anos.
Entre as ações parlamentares voltadas à educação, destaca-se a articulação junto ao Governo do Estado para a entrega de mais de 60 ônibus escolares, garantindo o transporte seguro dos estudantes. Além disso, 16 escolas foram reformadas, ampliadas ou construídas, abrindo portas para o futuro e fortalecendo as comunidades onde a educação transforma vidas.
Foram entregues também sete novas quadras poliesportivas, que celebram o direito de brincar, aprender e crescer, formando cidadãos mais completos. Por meio de emendas parlamentares, o deputado destinou mais de 700 aparelhos de ar-condicionado, proporcionando ambientes mais confortáveis e adequados ao aprendizado.
Além das articulações, o deputado Max Russi também tem atuado no campo legislativo com iniciativas voltadas ao fortalecimento da educação. Entre elas, destaca-se a Lei nº 10.739/2018, que determina a apresentação de atestado médico oftalmológico para matrícula de alunos do ensino fundamental em escolas públicas, medida que visa identificar precocemente problemas de visão e garantir melhor desempenho escolar.
Outra importante iniciativa é a Lei nº 12.727/2024, que institui a Semana Estadual da Campanha Educa Mineração. A ação tem como objetivo estimular o interesse dos estudantes pelo setor mineral, promovendo o conhecimento sobre a importância da extração de minérios para o desenvolvimento sustentável e desmistificando tabus relacionados à área.
Por meio da Indicação nº 1.165/2022, o parlamentar propôs que professores da rede básica de ensino recebam formação específica em Língua Brasileira de Sinais (Libras), assegurando a inclusão de estudantes com deficiência auditiva. Complementando a proposta, a Indicação nº 1.166/2022 sugere que a Libras passe a integrar a grade curricular das escolas da rede básica, ampliando o acesso à comunicação inclusiva.
Fonte: ALMT – MT
Max Russi destaca avanços na agricultura familiar, educação e gestão municipal durante entrega de investimentos do governo de MT
O deputado Max Russi (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, participou nesta sexta-feira (14), da cerimônia de entrega de recursos para 30 municípios, incluindo R$ 80,9 milhões para a construção de 23 novas creches e retomada das obras de outras sete unidades.
No evento, o governo entregou 70 tratores, 34 caminhões, 17 veículos e 3.589 cartões do Programa Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf).
Em seu discurso, Max Russi destacou que agricultura familiar e educação são pautas prioritárias dentro da Assembleia Legislativa e reconheceu o impacto direto dessas políticas no dia a dia dos municípios.
“Nunca participei, em doze anos de mandato como prefeito e vereador, de entregas como essa. E hoje isso virou rotina, porque temos condição, com emendas dos deputados, recursos do Estado e do Governo Federal, de chegar aos 142 municípios”, afirmou.
O presidente também elogiou o trabalho da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e da Desenvolve MT pelo apoio direto aos produtores. Destacou ainda que a melhoria da gestão municipal no Estado é reflexo do modelo de governança implantado pela atual gestão estadual.
“Quando o governo chama a responsabilidade e faz uma gestão séria, inspira e motiva os prefeitos. Isso fortalece as políticas públicas e amplia os resultados no campo e na cidade”, acrescentou.
Ao lembrar a atuação conjunta entre Assembleia Legislativa e Governo do Estado para destravar obras de creches paralisadas, Max Russi reforçou a importância da parceria institucional.
“O governador escutou, colocou recursos e fomos para cima. Hoje estamos aqui fazendo uma entrega que melhora a vida das famílias e garante futuro para nossas crianças. Vamos juntos, de mãos dadas, construir o Mato Grosso dos nossos sonhos”, afirmou”, disse.
Fonte: ALMT – MT
Seminário sobre Justiça Restaurativa destaca papel da educação na construção da cultura de paz
Ministério da Saúde fortalece Rede Nacional de Saúde Mental, Arte, Cultura e Economia Solidária da RAPS
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
Seduc e TJMT certificam 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante...
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e...
Polícia Civil deflagra “Operação Carta Contemplada” em Sinop
A Polícia Civil deflagrou a Operação “Carta Contemplada”, nesta sexta-feira (14.11), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
