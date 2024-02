Luis Claudio alerta sobre a necessidade de políticas públicas para amenizar ondas de calor em 2024

07/02/2024

Câmara de Cuiabá enfatiza a importância do setor de Patrimônio e Almoxarifado

O setor de Patrimônio e Almoxarifado é fundamental para o andamento satisfatório de uma instituição, seja ela pública, seja ela privada. Desse departamento depende o sucesso ou insucesso das outras atividades laborativas, uma vez que tal setor é um dos alicerces que dão sustentação aos demais departamentos. E sua importância, na maioria das vezes, só é percebida quando ocorrem problemas na falta de suprimentos, material ou algum serviço a ele relacionado.

Neste departamento são realizados os serviços de recebimento, guarda, catalogação, reparo de móveis adquiridos pela Câmara, além de ser feito o inventário anual e em datas determinadas, quando da aquisição de novos móveis. Ademais, este setor é o responsável pelo contato com empresas fornecedoras de bens de consumo e de uso tais como: café, água, mouse, papel A4, entre outros.

A Câmara de Cuiabá vem ao longo do tempo e de diversas gestões promovendo melhorias nesse setor em particular. Alguns exemplos disso são a compra de novos computadores, ares-condicionados, mesas, cadeiras, além da atualização do sistema Coplan, o que tem dado um maior controle na entrada e saída de produtos e ao mesmo tempo dado maior eficiência nas atividades cotidianas e também no planejamento das ações do setor.

De acordo com o presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000: “a valorização dos servidores do parlamento cuiabano é crucial para que haja qualidade no atendimento, isso se dá não só com a valorização da carreira, mas também com melhores condições de trabalhos, e isso se dá, por meio da aquisição de móveis adequados e ergonômicos”. E nossa gestão tem pautados esses temas, concluiu Chico 2000.

O setor de Patrimônio e Almoxarifado é integrado pelos servidores Northon Vinicius Queiroz, Wender Oliveira Lima de Arruda, Péricles Rodrigo Assunção de Faria, Juliomar Batista Rondon, Pedro Ciríaco da Silva Filho, Frank Antônio Garcia Duarte, (efetivos), Sindomarque Rodrigues de Oliveira e Cleudiney Bastos de Arruda (contratados).

Segundo Northon, Coordenador do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, servidor da Câmara há 12 anos: “a atual gestão da Câmara, personalizado na pessoa do presidente chico 2000, me surpreendeu e também a todos os servidores com quem converso, por ser uma presidência acessível aos servidores, lá não tem portas fechadas, e eu sou exemplo disso, qualquer pessoa que queira falar com a presidência, lá é bem recebido”. Além disso, a presidência tem atendido prontamente as demandas de materiais e serviços desse setor, finalizou.

Secom – Carlos Lisboa

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT