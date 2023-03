Lula recebe o prefeito Emanuel Pinheiro, Marcia Pinheiro e Emanuelzinho em Brasília

Cerca de 80 pessoas já procuraram a Clínica da Família, no CPA I, para receber a vacina bivalente de reforço contra a Covid-19. Deste montante, 45, compareceram ao primeiro dia da liberação da dose em Cuiabá, no dia 1º de março (quarta-feira). A bivalente fornece proteção contra a cepa original do coronavírus e contra a variante ômicron. Ela já é aplicada em pessoas a partir de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e trabalhadores das instituições, imunocomprometidos a partir de 12 anos, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas, também de 12 anos acima que tenham recebido menos duas doses da vacina monovalente contra a Covid 19.

A expectativa, segundo a coordenadora da Clínica da Família, Dalva Maria Tenório, é de que o índice de procura aumente nos próximos dias, considerando que há muitos idosos na região.

Só na manhã desta quinta-feira (2), cerca de 30 pessoas compareceram a unidade no período da manhã, mas a coordenação alerta que ainda há ressalvas por parte de idosos em garantir a vacinação.

Antônio Leite de Souza, 80 anos, morador do Serra Dourada, procurou a Unidade de Saúde logo cedo para garantir a imunização. Ele relatou que recebeu as quatro doses, mas que um reforço anual, conforme propõe a bivalente, é muito importante para garantir a distância do vírus da Covid 19.

“Já me disseram muita coisa sobre a vacina, que ela prejudica a saúde e outras conversas por aí, mas eu vejo como de uma importância ímpar. Não dou importância para os comentários, e sim para o que o médico me orienta. E até hoje não foi pego pela Covid”, frisou o idoso, que pretende levar também sua esposa até a Unidade.

Senhor Carlito Ferreira de Souza, 70 anos, morador do bairro João Bosco Pinheiro, também preferiu ir logo no primeiro dia para garantir a vacinação em dia, já que tem asma. Ele estava acompanhado da esposa, Ana Luiza Eckert, 72 anos, que sofre de Mal de Parkson e se enquadra no perfil das prioridades para este momento da bivalente. Para ele, se a bivalente seguir no calendário e for aplicada uma vez por ano, a exemplo da vacina da gripe, será muito bom. “Não será bom, é ótimo. A gente fica mais tranquilo, sabe que tem a época pra receber a dose e seguir imunizado. E segue a vida”, disse.

Gilnece Gomes Pereira, 73 anos, do CPA 2, acompanha as notícias pela TV e ao saber da liberação da vacina bivalente foi logo a Clínica da Família para certificar-se. “É muito importante a gente estar em dia com o calendário vacinal. Participo de todas as campanhas, tomei as 4 doses contra a Covid e agora a de reforço. Essa doença veio para ficar, então temos que tomar a vacina”, disse ela.

Portador de bronquite crônica, o senhor João Bosco Leite, de 78 anos, morador do CPA I, acredita que com o reforço tudo fica bom. Ele teve Covid em 2020, mas garante que não foi tão grave porque a imunidade dele estava alta, em boas condições. E que mesmo com a bronquite, não teve nenhuma reação com as doses

contra a Covid.

Disponibilidade

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Cuiabá das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, com exceção da UBS Grande Terceiro, UBS Ana Poupina, UBS Planalto, UBS Jardim Independência, UBS Alvorada e UBS Novo Paraíso e Dr. Fábio I e II.

Nas unidades que atendem com hora estendida (até 21h), a vacinação será realizada das 7h30 às 20h, sem interrupção no horário de almoço, sendo elas, a UBS Tijucal, UBS Parque Ohara, UBS Cidade Verde, Clínica da Família e Ilza Picolli. No entanto, esta semana, a Ilza Picolli e a UBS Jd. Leblon não atenderão porque foram afetadas pelas chuvas da última segunda-feira (27). Segundo a responsável técnica da Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Nágila Rocha, os serviços devem ser restabelecidos nos referidos locais a partir da próxima semana. “As vacinas foram recolhidas e as salas estão recebendo manutenção. A partir do dia 06 de março elas voltarão a funcionar normalmente inclusive com a aplicação da bivalente”, explicou.