Mãe de estudantes com Transtorno do Espectro Autista afirma que educação em MT permite inclusão e desenvolvimento

A abertura do projeto Revolução Verde, neste sábado (03.02), reuniu poder público, iniciativa privada e sociedade para o início do plantio das 2500 mudas que serão colocadas no entorno da Arena Pantanal, em Cuiabá. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio do projeto Verde Novo do Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam) e programa REM Mato Grosso.

A meta das instituições é o plantio de 300 mil mudas nos próximos 5 anos nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

“A Sema está contribuindo com recursos para aquisição das mudas e na ação de apoio ao plantio. É uma soma de esforço que tem como objetivo melhorar a vida do cidadão. A presença das árvores neste ambiente urbano melhora o microclima, traz maior sombra e frescor. Estamos na década da iniciativa 20/30 da ONU que é da restauração dos ecossistemas, restaurar o ambiente urbano onde está concentrada a maior parte da população e vamos despertar no cidadão cada vez mais o objetivo de buscar trazer o verde na nossa capital”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

O secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, participou do plantio e, enquanto deputado federal licenciado, garantiu R$ 1 milhão em emendas para a compra de R$ 62,5 mil mudas para o projeto.

“Parabenizo todas as entidades e instituições que estão liderando este programa. Cuiabá é uma cidade que precisa voltar a ser cidade verde. Esse projeto é muito importante, tem todo meu apoio e também do Governo do Estado”, declarou.

O plantio deste sábado foi viabilizado pelo programa REM-MT, que colaborou com recursos para aquisição das mudas e estrutura para o plantio, como abertura de berços e compra de substratos.

“Nosso envolvimento é um compromisso para ajudar a mobilizar a sociedade cuiabana e várzea-grandense, presidentes de bairros, iniciativa privada, instituições não governamentais e instituições governamentais para arborização das cidades. É um papel de ponte para auxiliar a internalizar este assunto muito importante para qualidade de vida da população”, explicou Ligia Vendramin, cordenadora do Programa REM/MT.

O projeto de arborização, além da estética, tem o objetivo de melhorar o conforto térmico e qualidade relativa do ar e em todo o processo de crescimento da árvore ela já estão consumindo carbono, prestando serviços ambientais e produzindo oxigênio, conforme explicou Sérgio Salvioli, representando o Verde Novo.

Sérgio enfatizou que o projeto conta com a opção do ZapMudas em que o cidadão pode entrar em contato e solicitar o plantio de mudas em sua calçada.

“O Projeto Verde Novo tem como principal objetivo a arborização de espaços e vias públicas. Para este plantio de hoje escolhemos o entorno da Arena que é uma área grande, controlada e localizada em um ponto importante da cidade para que a gente possa pensar um pouco mais de florestas urbanas. Nada melhor que trazer ações como esta para dentro da cidade e contar com apoio de todos, órgãos públicos, Judiciário, população, Batalhão de Polícia Ambiental. Toda comunidade participando, adultos e crianças plantando, porque todos nós somos responsáveis pelo presente e pelas futuras gerações”, ressaltou.

Na Arena Pantanal estão sendo plantadas mudas nativas e frutíferas, como ipê, aroeira, jacarandá, pata-de-vaca, acerola, amora, entre outras espécies.

O advogado Leonardo Saboia Paes de Barros foi com a esposa e a filha para ajudar no plantio, como voluntários. Segundo ele, é muito importante envolver as crianças em eventos que visam cuidados com o meio ambiente e sempre que possível leva a filha em ações que tenham contato com a natureza.

“É um cuidado que todos devemos ter para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa ação que hoje está tendo na Arena Pantanal é importante porque nossa cidade precisa tomar novamente o título de cidade verde. É importante que este projeto se estenda por toda Cuiabá”, enfatizou.

Arlindo dos Santos, presidente de bairro do Verdão, afirmou que a ação vai melhorar a vida de quem frequenta a Arena.

“A cidade está muito quente e estas árvores vêm para amenizar um pouco o calor, melhorar o ar que a gente respira, é um projeto maravilhoso. O entorno da arena tem pista de caminhada, tem pracinha de recreação para as crianças e estas árvores vão ficar sombra e um espaço mais familiar”, disse.

O evento foi apoiado pela concessionária Águas Cuiabá e teve participação de representantes do Governo do Estado, Projeto Verde Novo, Programa REM, Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso (Sintema) , Rotary Clube, presidentes de bairro, Batalhão Polícia Militar de Proteção Ambiental, Instituto Produzir, Conservar e Incluir (PCI), Gravadora Sumac Records, prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Governo MT – MT