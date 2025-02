Mãe e madrasta são presas em flagrante pela PM por maus tratos contra crianças

Duas mulheres foram presas nesta terça-feira (4.2), suspeitas por maus tratos e abandono de incapaz de duas crianças, de 7 e 9 anos, no bairro Jardim Primavera, no município de Sinop. As denunciadas são mãe e madrasta das vítimas.

De acordo com boletim de ocorrência, as menores eram agredidas, ficavam sozinhas em casa, sem comida e já tiveram as mãos queimadas pela madrasta.

Os policiais militares do 11º Batalhão foram acionados por uma equipe do Conselho Tutelar para se deslocarem até uma residência no bairro Jardim Primavera, pois as vítimas sofriam agressões físicas e maus-tratos.

Assim que chegaram na casa, os policiais se depararam com as vítimas bastante abaladas e com medo. As menores apresentavam hematomas em diversas partes do corpo.

As meninas relataram que a madrasta havia agredido elas com socos e tapas, inclusive com cabo de vassoura. Entre as agressões sofridas, elas já tiveram as mãos queimadas no fogo.

Elas ainda ressaltaram que sempre são ameaçadas pela mulher, ficam sozinhas em casa e sem comida. Conforme as vítimas, a mãe delas nunca interviu contra as agressões. As suspeitas foram detidas e encaminhadas à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT