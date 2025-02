Mãe pede apoio em batalhão e bombeiro salva bebê engasgado com leite

A ação rápida de uma equipe de bombeiros militar evitou que uma tragédia ocorresse com um bebê de poucos meses, nesta quarta-feira (5.2), em Várzea Grande. Um militar salvou a vida da criança, que estava engasgada.

O atendimento a essa ocorrência ocorreu por volta das 10h40, quando a mãe, ao perceber que sua filha não respirava corretamente após a amamentação, procurou o 2º Batalhão Bombeiro Militar (2º BBM) em busca de socorro imediato. A equipe prontamente atendeu à situação.

O 2º sargento BM Alan Gonçalo Fagundes, que recebeu a mãe e o bebê, explicou que assim que iniciou os procedimentos adequados para liberar a via respiratória da criança, ela recobrou a normalidade da respiração.

“O bebê estava engasgado com leite materno. No momento do desespero, a mãe não inclinou a cabeça da criança abaixo da linha do pé, o que é necessário. Então, eu peguei o bebê do braço da mãe, coloquei na posição correta e iniciei o procedimento. Foi quase automático: a criança se desengasgou e começou a chorar”, disse o sargento Fagundes.

Em poucos minutos, o bebê já se recuperou e foi para os braços da mãe, que recebeu orientações sobre como realizar a manobra de desobstrução das vias aéreas. A prática foi, inclusive, simulada com o próprio bebê. A intenção é que a mãe saiba como agir caso outra situação semelhante ocorra, segundo o sargento.

“O mais importante é que a mãe ou os familiares não se desesperem, para poder realizar a manobra de forma tranquila. Neste caso, a mãe estava tão desesperada que segurava a cabeça da criança apoiada em seu ombro, o que não é o adequado quando um bebê está engasgado. Mas tenho certeza de que agora ela sabe como proceder. Mas se precisar do nosso apoio, estamos aqui para atender a todos”, afirmou o sargento Fagundes.

Orientações

Em razão dos recorrentes casos de engasgos de bebês e crianças pequenas, o Corpo de Bombeiros Militar produziu um vídeo com orientações sobre como agir em situações que exijam manobras para desobstrução de vias aéreas. Confira as recomendações aqui.

Fonte: Governo MT – MT