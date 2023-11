10/11/2023

Mães falam sobre redimensionamento na escola Maria Dimpina

Duas mães de alunos da Escola Municipal Maria Dimpina, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, usaram a tribuna da Câmara Municipal na sessão plenária desta quinta-feira (09.11), a convite do vereador Rogério Varanda (MDB) para criticar a decisão da Secretaria Municipal de Educação em fazer o redimensionamento da unidade sem ao menos consultar a comunidade escolar.

No último dia 27 de outubro, os pais foram surpreendidos com o comunicado de que a escola estaria fechando do 6º ao 9º ano a partir de 2024, por isso, todos esses estudantes teriam que sair da escola, deixando os pais perplexos. Ao todo seriam atingidos mais de 360 estudantes.

“Fomos comunicados de que a partir do próximo ano, os nossos filhos não estudariam mais lá porque o município vai encerrar do 6º ao 9º ano na escola e que nossos filhos teriam que ser direcionados para rede estadual de ensino. Nós contávamos que nossos filhos terminariam o ensino fundamental na escola. A gente não estava preparado, a gente vai ter que correr atrás de vaga, a gente vai ter que reorganizar a nossa rotina, todas as famílias vão ter que reorganizar as rotinas geral e essa transferência não garante vaga”, disse uma das mães Glaucia Colognesi.

Ela explicou que o município está direcionando os pais para que os alunos matriculados da Maria Dimpina sejam deslocados para a escola estadual Hermelinda, no Coophema ou na Paciana, no Residencial Coxipó. Contudo, essas unidades são de 2km a 4km de distância de onde as crianças estudam atualmente.

“Esses alunos se deslocam até a escola a pé. Esses alunos vão passar por percurso perigoso, eles vão passar por área de mata, por dentro do Parque Zé Bolo Flô, onde já há registro de estupros, além do perigo de atravessar a Fernando Correa, com risco de atropelamento e morte. Então, há uma série de reflexos e de impacto que essa mudança de escola vai gerar nas crianças e na família”.

Os pais realizaram um protesto em frente a escola e agora cobram que o redimensionamento escolar ocorra de forma gradual, planejada e de forma transparente. Eles querem pelo menos um ano antes para que os pais possam se programar.

Mãe de trigêmeos matriculados na Escola Maria Dimpina, Cristiane da Silva, também cobrou que a Secretaria Municipal de Educação volte atrás da decisão do redimensionamento a partir de 2024.

“Não sabemos para onde nossos filhos vão. As duas escolas não têm condições de atender todos os alunos. São 360 alunos que terão que sair a partir do ano que vem, na Paciana terá vagas para 150 alunos e na Hermelinda para 60 alunos apenas. E os demais? O que vai acontecer? Viemos aqui pedir apoio de vocês, olhe por nós e por nossos filhos, porque estamos no meio de um jogo entre Estado e o Município”.

O vereador Rogério Varanda disse que a situação é lamentável e que o problema de redimensionamento está afetando outras unidades como no Jardim Industriário e Jardim Colorado. O parlamentar deverá intermediar uma reunião com a comissão de mães e o Poder Executivo.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT