Magistradas celebram o feminino em círculo de paz promovido pela Escola Superior da Magistratura

Nessa quarta-feira (10 de maio), a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) foi palco para a realização de um acolhedor Círculo de Celebração do Feminino, em homenagem ao Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo (14 de maio). A ação foi conduzida pela psicóloga Roseli Coelho Barreto e contou com a participação de desembargadoras e juízas do Judiciário mato-grossense.

Segundo a diretora-geral da Esmagis-MT, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, esse foi um presente da Escola da Magistratura às magistradas. “Nós mulheres trazemos muitas vidas nesse mundo, viemos mulher, então, temos que celebrar isso! Agradecer a Deus todos os dias, pelas nossas vidas, pelos nossos filhos, pelas nossas mães. O pai também é importante, mas a mãe costuma ser mais presente na vida cotidiana dos seus filhos. As magistradas também vivem isso, então, por que não celebrarmos todas juntas? Precisamos da cultura, do estudo e também desses momentos de integração”, destacou.

Ela enfatizou a importância da aplicação do círculo de paz, uma nova ferramenta que traz resultados positivos não apenas no ambiente de trabalho, mas também “no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa relação com nossos filhos”, acrescentou.

A fala da magistrada foi endossada pela organizadora do evento, juíza Jaqueline Cherulli. “Esse evento celebra o feminino, é o círculo de celebração do feminino que fecunda, que é fértil, que dá frutos. As magistradas, sem exceção, trazem um poder criativo, estão sempre envolvidas em ações sociais, em projetos em suas comarcas. E isso é fruto, isso é gerar, isso é dar vida. Por isso a gente não restringiu a magistradas que têm filho, que exercem a maternidade direta”, observou.

A psicóloga Roseli Barreto explicou que a iniciativa se trata de um momento de honra, cuidado e carinho. “Temos um momento muito harmonioso, de falarmos de cuidado, sororidade, valores, mães reais e não perfeitas, do feminino, do que é ser mãe”, asseverou. Segundo ela, cada círculo é único e essa vivência provoca bastante emoção, pois trabalha os sentimentos, como amor, desconforto e grandes valias. “Elas saem emocionadas, agradecidas, nutridas, porque fizeram uma pausa e essa pausa a gente precisa fazer frequentemente.”

Para a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Erotides Kneip, foi um momento de extrema alegria sentar-se com as colegas magistradas para discutir, falar de si e ouvi-las. "Foi uma reunião muito gostosa, um encontro maravilhoso e eu sugiro para aqueles que nunca fizeram que façam um círculo de paz. Esse especial do Dia das Mães, onde a temática foi exatamente o feminino, foi lindo. Estamos saindo muito renovadas e imensamente agradecidas à Esmagis por esse momento."

Também presente à ação, a presidente da Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam), Maria Rosi de Meira Borba, disse que estava curiosa para conhecer como seria o círculo, e que a experiência foi superior a qualquer expectativa. “Foi uma entrega, o conhecimento de uma com as outras, um momento de sororidade, de emoção, todas nós nos emocionamos muito. Realmente a Esmagis está de parabéns, por proporcionar a nós magistradas, que somos tão exigidas todos os dias, um momento desse, de compartilhamento, dos sentimentos mais lindos possíveis. Minha gratidão a todos que organizaram um momento tão especial nas nossas vidas”, elogiou.

Já a juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva salientou que esse foi um momento que as magistradas tiveram para olhar para dentro de si, para o feminino que há dentro de cada mulher, e refletir. “Foi um momento de sororidade, de estar ombro a ombro com as colegas, de conhecer um pouco mais a vida de cada uma, de se identificar, de refletir sobre si. Foi um momento para nós, como mulher e como magistrada, extremamente válido. Saio daqui com as energias renovadas”, afirmou.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição das imagens – Imagem 1: Fotografia colorida onde diversas mulheres aparecem sentadas em cadeiras formando um círculo. Ao centro, um tapete colorido com diversos objetos coloridos, como vasos de flores, livros, papeis e canetas, um coração vermelho. Imagem 2: Fotografia colorida com diversas magistradas sorrindo, posicionadas em frente a uma escada, em um ambiente externo da Esmagis.

Lígia Saito

Assessoria de Comunicação

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT