Magistrados do TJMT participam como mediadores e palestrantes no Inova ADV Experience 2025

Magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) estarão entre os destaques do III Congresso Estadual de Inovação e Empreendedorismo Jurídico – Inova ADV Experience 2025, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro no Complexo dos Juizados Especiais, em Cuiabá.

O evento, promovido pelo Instituto Mato-Grossense de Advocacia Network (Iman), reunirá representantes do Judiciário, advocacia, academia e setor público para debater temas como inovação, tecnologia, transformação digital e novas formas de atuação jurídica.

Participações do TJMT

A desembargadora Clarice Claudino da Silva, presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur) do TJMT, atuará como mediadora do painel “Era dos Prompts: como a inteligência artificial está redesenhando a advocacia e o Judiciário”, na quinta-feira (23).

Na sexta-feira (24/10), o juiz Jamilson Haddad Campos e a juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli mediarão o Painel 1 – “O poder das marcas de alto valor: posicionamento, propósito e lucro com identidade”.

O desembargador Juvenal Pereira da Silva participará como mediador do Painel 2 – “Inovação e tecnologia no campo”, que também contará com a presença do ministro interino da Agricultura e Pecuária, Irajá Rezende de Lacerda. A juíza Silvia Renata Anffe Souza, titular da 2ª Vara Cível de Sorriso, também integrará o mesmo painel como mediadora.

No Painel 5 – “Justiça na era digital: caminhos para um sistema moderno e inclusivo”, o juiz auxiliar da Presidência do TJMT, Túlio Duailibi Alves Souza e a juíza Hanae Yamamura, diretora do Foro da Capital, atuarão como mediadores. O juiz Vinícius Paiva Galhardo, do TJMT, será um dos palestrantes do painel, que abordará os desafios e as oportunidades do Judiciário na era da transformação digital.

Parceiro institucional do evento, o TJMT apoia o congresso como parte de sua política de valorização da inovação, da formação continuada e da integração entre magistratura e advocacia.

O Tribunal disponibilizou 40 vagas gratuitas para magistrados(as) e servidores(as)

