‘Maio Vermelho’ continua com foco na prevenção do câncer de boca

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade neste sábado (17) às ações da campanha Maio Vermelho, voltadas à prevenção e combate ao câncer de boca. As atividades foram realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pedra 90, promovendo atendimentos e orientações voltadas à saúde bucal da população.

Durante o evento, foram oferecidos exames bucais preventivos, orientações sobre os fatores de risco e identificação de lesões iniciais compatíveis com o câncer bucal, além de consultas médicas, pesagem para o programa Bolsa Família e aplicação de vacinas. A ação integrou o “Dia D” da campanha, que teve início no sábado anterior, dia 10 de maio, e continua sendo realizada em diferentes unidades de saúde do município ao longo do mês.

No total, 50 equipes de saúde bucal participaram das atividades nos dois sábados, realizando atendimentos odontológicos individuais para 598 pacientes. Ao todo, foram identificadas 71 lesões bucais, como feridas, manchas e inchaços na mucosa da boca.

Dessas, oito apresentaram suspeita de malignidade e os pacientes foram encaminhados para exames e acompanhamentos especializados.

A diretora de Saúde Bucal do município, Dra. Cristhiane Leite, destacou a relevância da campanha para a população cuiabana.

“A campanha Maio Vermelho é essencial para alertar a população sobre uma doença que muitas vezes começa de forma silenciosa. Estamos trabalhando esse tema durante todo o mês nas unidades com atendimento odontológico. Nosso foco são os grupos de risco, como homens acima de 40 anos, fumantes de cigarro convencional, eletrônico ou narguilé, e pessoas com alta exposição ao sol. Mas também já observamos casos em pessoas mais jovens, principalmente devido ao uso do cigarro eletrônico”, ressaltou.

Dra. Cristhiane também reforçou a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura. “Durante todo o mês estamos trabalhando essa temática. Na semana passada, fizemos uma grande ação em conjunto com o Dia D de vacinação, e no próximo sábado (24), estaremos na unidade do bairro Alvorada para também convocar a população. Diagnosticar cedo é fundamental para aumentar as chances de cura”.

Sinais de alerta e prevenção

Entre os principais sinais e sintomas do câncer bucal estão:

• Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias;

• Manchas ou placas vermelhas e/ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca ou bochechas;

• Nódulos (caroços) no pescoço;

• Rouquidão persistente.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 25% dos casos de câncer podem ser evitados com ações preventivas. Para isso, é essencial manter hábitos saudáveis como evitar o consumo de tabaco e álcool, manter uma boa higiene bucal, seguir uma alimentação equilibrada e utilizar preservativos nas relações sexuais.

A campanha Maio Vermelho segue com ações intensificadas até o fim do mês em diversas unidades de saúde de Cuiabá. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que os cuidados com a saúde bucal devem ser contínuos. A população pode procurar atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde a qualquer momento caso identifique algum sintoma ou incômodo. Quando necessário, os pacientes são encaminhados para atendimento especializado.

A mobilização continua no próximo sábado, dia 24 de maio, na Unidade de Saúde da Família do bairro Alvorada, com objetivo de ampliar o alcance da campanha e incentivar o cuidado preventivo.

#PraCegoVer

A imagem mostra dois profissionais da saúde bucal durante um atendimento a uma paciente. Todos usam roupas brancas adequadas para o atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT