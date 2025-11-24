AGRONEGÓCIO
Maior produtor de grãos, carnes e fibras, ganha escritório para impulsionar exportações
Nesta segunda-feira (24.11), começa a funcionar em Cuiabá o novo Escritório da ApexBrasil, dedicado a apoiar produtores e empresas que querem expandir seus negócios para fora do Brasil. O local fica na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), entidade que representa o setor rural no estado e oferece suporte em exportação, tecnologia e defesa dos interesses dos produtores.
O escritorio vai atender especialmente Mato Grosso, que é o maior produtor nacional de grãos, carnes e fibras. O estado é reconhecido pela força e modernização do seu agronegócio, por isso ganha agora um ponto estratégico para facilitar o acesso dos agricultores e empresários locais aos mercados internacionais. Mato Grosso se destaca como o maior produtor nacional de grãos, carnes e fibras, com números impressionantes na safra 2024/25:
- Produção total de grãos: 111,9 milhões de toneladas, representando cerca de 31,5% da produção brasileira de grãos.
- Milho: 55,1 milhões de toneladas (crescimento de 12,9% em relação à safra anterior).
- Soja: 51,3 milhões de toneladas (crescimento de 26,9% em relação à safra anterior).
- Algodão (fibra): aproximadamente 4,4 milhões de toneladas, com projeção de crescimento de 57% até 2025.
- Carnes: projeção de 3,5 milhões de toneladas em 2025, maior crescimento em aves e suínos, com carne bovina em destaque—crescimento global de 71% na última década.
O novo escritório faz parte dos planos da ApexBrasil de descentralizar seus serviços e aproximar o produtor rural das oportunidades de exportação e investimentos estrangeiros. Além de Cuiabá, a ApexBrasil tem outros escritórios distribuídos em: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Joinville (SC), Recife (PE) e Brasília (DF).
Esses pontos de atendimento também ajudam quem quer negociar com compradores estrangeiros, entender as exigências dos mercados e preparar tudo para exportar com segurança e qualidade. No exterior, a Agência marca presença em cidades estratégicas como Miami, Dubai, Pequim, Bruxelas, Xangai, Bogotá e outros polos comerciais.
O objetivo é ajudar o produtor rural mato-grossense a conquistar mais clientes pelo mundo, valorizando tudo que Mato Grosso produz e mostrando a força do agro brasileiro. Quem tiver interesse pode buscar orientação no novo escritório da ApexBrasil, na Famato, e aproveitar as oportunidades de rodadas de negócios e consultorias especializadas para exportar com mais facilidade.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
Porto Nacional ( cerca de 59 km da capital, Palmas) foi escolhido para receber a Abertura Nacional da Colheita da Soja de 2026 principalmente pelo papel de destaque que o Tocantins vem conquistando no cenário brasileiro de produção de grãos. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) Brasil e Aprosoja Tocantins, será realizado no dia 30 de janeiro na Fazenda Alto da Serra, reunindo produtores, técnicos e representantes do setor em um momento simbólico para o agro nacional.
A escolha do Tocantins como sede reflete os números sólidos do estado: a safra 2024/25 deve registrar um recorde de 5,12 milhões de toneladas de soja, crescimento de 11,9% em relação ao ciclo anterior. Somando soja e milho, Tocantins projeta uma produção total de grãos próxima de 8,5 milhões de toneladas, alta de 10,7% segundo a Secretaria Estadual de Agricultura. A área plantada de soja no estado já supera 1,48 milhão de hectares e a produtividade média chega a 65 sacas por hectare em áreas consolidadas.
Esses avanços não se limitam ao campo: melhorias logísticas, como novas estradas e estruturas de armazenagem, além de condições climáticas favoráveis, consolidam Tocantins como nova fronteira agrícola e atraem investimentos, ampliando o protagonismo do estado na expansão agroindustrial do país.
A cerimônia destaca o tema “Onde a soja cresce, a transformação acontece”, reforçando o impacto econômico, social e tecnológico do agro tocantinense.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja em 2026
Porto Nacional ( cerca de 59 km da capital, Palmas) foi escolhido para receber a Abertura Nacional da Colheita da Soja de 2026 principalmente pelo papel de destaque que o Tocantins vem conquistando no cenário brasileiro de produção de grãos. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) Brasil e Aprosoja Tocantins, será realizado no dia 30 de janeiro na Fazenda Alto da Serra, reunindo produtores, técnicos e representantes do setor em um momento simbólico para o agro nacional.
A escolha do Tocantins como sede reflete os números sólidos do estado: a safra 2024/25 deve registrar um recorde de 5,12 milhões de toneladas de soja, crescimento de 11,9% em relação ao ciclo anterior. Somando soja e milho, Tocantins projeta uma produção total de grãos próxima de 8,5 milhões de toneladas, alta de 10,7% segundo a Secretaria Estadual de Agricultura. A área plantada de soja no estado já supera 1,48 milhão de hectares e a produtividade média chega a 65 sacas por hectare em áreas consolidadas.
Esses avanços não se limitam ao campo: melhorias logísticas, como novas estradas e estruturas de armazenagem, além de condições climáticas favoráveis, consolidam Tocantins como nova fronteira agrícola e atraem investimentos, ampliando o protagonismo do estado na expansão agroindustrial do país.
A cerimônia destaca o tema “Onde a soja cresce, a transformação acontece”, reforçando o impacto econômico, social e tecnológico do agro tocantinense.
Fonte: Pensar Agro
Casal será indenizado após comprar imóvel que não pertencia à construtora
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja, consolidando o Tocantins como força do agro
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja em 2026
Estado acelera no agro e lidera crescimento de empregos formais em 2025
Maior produtor de grãos, carnes e fibras, ganha escritório para impulsionar exportações
Segurança
Polícia Civil cumpre 41 ordens judiciais contra facção criminosa envolvida em extorsão de empresários em Sinop
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta segunda-feira (24.11), a Operação Primun, para cumprimento de 41 ordens...
Polícia Militar conduz quatro suspeitos por tráfico de drogas em Várzea Grande
A Polícia Militar de Mato Grosso conduziu quatro pessoas por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande, em ações realizadas...
Polícia Civil prende autores de furto de equipamentos em torre de telecomunicações em Cuiabá
Dois prestadores de serviço de uma empresa de telecomunicações foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (21.11), em...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Programa Habitacional Nossa Casa: começam preparativos para pré-lançamento de mais 3 residenciais
-
CIDADES7 dias atrás
Copa Pasinha CDL de Futsal chega a sua terceira semana de jogos; veja programação
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Mutirão da biometria chega à Terra Indígena Kayabi em Juara
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Justiça Eleitoral promove capacitação para atendimento humanizado a pessoas com deficiência e TEA
-
CIDADES5 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
Parque Florestal é reaberto em Sinop com foco ampliado em educação ambiental e visitação consciente
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Autoridades destacam qualidades de novo juiz-membro efetivo do TRE-MT
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Jean Garcia de Freitas Bezerra é empossado como novo juiz-membro do TRE-MT