Maior produtor de grãos, carnes e fibras, ganha escritório para impulsionar exportações

Nesta segunda-feira (24.11), começa a funcionar em Cuiabá o novo Escritório da ApexBrasil, dedicado a apoiar produtores e empresas que querem expandir seus negócios para fora do Brasil. O local fica na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), entidade que representa o setor rural no estado e oferece suporte em exportação, tecnologia e defesa dos interesses dos produtores.

O escritorio vai atender especialmente Mato Grosso, que é o maior produtor nacional de grãos, carnes e fibras. O estado é reconhecido pela força e modernização do seu agronegócio, por isso ganha agora um ponto estratégico para facilitar o acesso dos agricultores e empresários locais aos mercados internacionais. Mato Grosso se destaca como o maior produtor nacional de grãos, carnes e fibras, com números impressionantes na safra 2024/25:

Produção total de grãos: 111,9 milhões de toneladas, representando cerca de 31,5% da produção brasileira de grãos.​

Milho: 55,1 milhões de toneladas (crescimento de 12,9% em relação à safra anterior).​

Soja: 51,3 milhões de toneladas (crescimento de 26,9% em relação à safra anterior).​

Algodão (fibra): aproximadamente 4,4 milhões de toneladas, com projeção de crescimento de 57% até 2025.​

Carnes: projeção de 3,5 milhões de toneladas em 2025, maior crescimento em aves e suínos, com carne bovina em destaque—crescimento global de 71% na última década.

O novo escritório faz parte dos planos da ApexBrasil de descentralizar seus serviços e aproximar o produtor rural das oportunidades de exportação e investimentos estrangeiros. Além de Cuiabá, a ApexBrasil tem outros escritórios distribuídos em: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Joinville (SC), Recife (PE) e Brasília (DF).

Esses pontos de atendimento também ajudam quem quer negociar com compradores estrangeiros, entender as exigências dos mercados e preparar tudo para exportar com segurança e qualidade. No exterior, a Agência marca presença em cidades estratégicas como Miami, Dubai, Pequim, Bruxelas, Xangai, Bogotá e outros polos comerciais.

O objetivo é ajudar o produtor rural mato-grossense a conquistar mais clientes pelo mundo, valorizando tudo que Mato Grosso produz e mostrando a força do agro brasileiro. Quem tiver interesse pode buscar orientação no novo escritório da ApexBrasil, na Famato, e aproveitar as oportunidades de rodadas de negócios e consultorias especializadas para exportar com mais facilidade.

Fonte: Pensar Agro