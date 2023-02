Maior via estruturante de Cuiabá, Contorno Leste ganha postes e iluminação de LED já está funcionando

A secretária de Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, se reuniu com o deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, na tarde de terça-feira (7), na Câmara Federal, em Brasília, para protocolar junto ao gabinete do parlamentar os projetos da Pasta para o fomento do turismo na capital e dos demais municípios que compõem o Consórcio do Vale do Rio Cuiabá.

“Foi uma agenda positiva porque a Secretaria do Turismo apresentou as ações estruturadas desde 2021, e demonstrou o processo de continuidade em 2022. Apresentamos ao parlamentar o plano de ação e continuidade para 2023. Tudo isso vem com a intenção de formalizar junto à bancada federal e através do deputado Emanuelzinho, que atua em defesa da Baixada Cuiabana, para que os projetos estruturantes e planejamento e fortalecimento de incremento do turismo possam ser realizados”, explicou a gestora do Turismo.

O deputado Emanuelzinho, reforçou que é fundamental o trabalho que a Secretaria do Turismo está desenvolvendo em Cuiabá e Baixada Cuiabana. “Essa parceria precisa ser feita junto à bancada federal para que esse planejamento auxilie a realização de eventos e qualificação profissional. Dessa forma, vamos fortalecer a cadeia produtiva do turismo. Temos muitas belezas naturais para mostrar ao Brasil e ao mundo. E essa parceria que Cuiabá está realizando com os municípios da Baixada é de grande valia, porque o turismo gera emprego e renda às cidades”, comentou o parlamentar.

O técnico da Pasta e turismólogo, Edu Sá, reforçou sobre a importância do alinhamento com a bancada federal porque a capital, Cuiabá auxilia os demais municípios vizinhos. “Apresentamos ao deputado o aplicativo Turismo Cuiabá, que está na segunda fase, que é o fomento do turismo na Baixada. Já foi protocolado acordo de cooperação técnica com Acorizal e Barão de Melgaço. E por isso, é de suma importância a ajuda do deputado para fortalecer o turismo em Cuiabá e nos demais 12 municípios”, concluiu.

A Secretaria de Turismo, Nilza Taques e o turismólogo, Edu Sá, ainda participam de uma extensa agenda em Brasília nesta quarta-feira (8) com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro e com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para apresentar as propostas para o crescimento do turismo da capital.