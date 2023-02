Maioria dos turistas estrangeiros que visitaram MT são americanos e franceses

A 7ª edição da Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar de Mato Grosso, será realizada na manhã deste domingo (12.02), em Cuiabá, com largada prevista para 6h20. A expectativa é que cerca de 3,5 mil competidores participem da prova.

Os atletas das categorias adulto e de policiais militares competem em trajetos de cinco e dez quilômetros, que têm largadas e chegadas no quartel do Bope, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA). Os vencedores dessas categorias irão receber premiação em dinheiro e troféu.

O percurso de cinco quilômetros começa pela Avenida do CPA, seguindo do Bope até o Ginásio Verdinho, por onde os atletas fazem o retorno e voltam até a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, onde entram em direção ao Fórum da Capital. Na sequência, seguem pela Avenida Desembargador Milton Figueiredo e retornam para a Avenida do CPA, saindo em frente ao Parque Estadual Massairo Okamura. Então, seguem em direção ao quartel do Bope.

Já o percurso de dez quilômetros tem trajeto similar até o Fórum da Capital. Logo depois, os atletas seguem em direção a sede do Detran de Cuiabá e entram no Bairro Paiaguás, por onde passam pelo Parque das Águas. Em seguida, os corredores se deslocam pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro em direção ao Tribunal Regional do Trabalho, e retornam passando pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Avenida Desembargador Milton Figueiredo e Avenida do CPA, finalizando, também, no quartel do Bope.

Orientações

A organização da 7ª Corrida do Bope orienta aos atletas participantes para que saiam cedo de casa e evitem congestionamentos no trânsito. Os acessos pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça e estacionamentos próximos estarão liberados até pouco antes do início da prova. Por sua vez, a Avenida Thomé Fortes, no quarteirão que dá acesso ao batalhão do Bope, estará fechada para concentração de todos os atletas.

O policiamento do evento será feito por policiais militares do Bope, bem como pela equipe do 3º Batalhão de PM e 4ª Cia de Segurança Institucional da PM (Cia Palácios).

A Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) atuará na função de batedor dos atletas e o Batalhão de Trânsito, junto com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), estará operando no fechamento e controle das vias urbanas.

Serviço

7ª Corrida do Batalhão de Operações Especiais (Bope)

Data: 12/02 (domingo)

Horário: Largada a partir de 06h20

Local: Batalhão do Bope – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 5088, bairro Centro América, Cuiabá-MT

Fonte: GOV MT