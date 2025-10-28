Maioria dos turistas que vêm a Cuiabá é do Centro-Oeste e do interior de Mato Grosso

A expectativa para o show do Guns N’ Roses, no dia 31 de outubro, movimenta o setor hoteleiro da Grande Cuiabá. Um levantamento realizado pela Secretaria Adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) junto a 17 meios de hospedagem de Cuiabá e Várzea Grande revelou que a maior parte dos turistas que virão para o evento é proveniente do próprio Centro-Oeste, com destaque para cidades de Mato Grosso como Sinop, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde.

De acordo com a pesquisa, a média de permanência dos visitantes será de dois dias, com taxa de ocupação próxima à lotação máxima em mais da metade dos hotéis consultados. A maioria das hospedagens aponta reservas concentradas entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, período em que Cuiabá deve registrar intensa movimentação turística.

Os dados também mostram que grande parte dos turistas pertence à faixa etária entre 26 e 45 anos, com predominância de público adulto jovem. Entre os 17 estabelecimentos que participaram do levantamento, 70% afirmaram que a origem dos hóspedes está concentrada em outros estados do Centro-Oeste (como Goiás e Distrito Federal) e no interior mato-grossense.

“Esse tipo de evento mostra a força do turismo de entretenimento e a capacidade da capital de atrair público regional. Muitos turistas vêm de carro, permanecem o fim de semana e movimentam restaurantes, shoppings e serviços locais”, avaliou a superintendente de Política e Promoção do Turismo, Júlia Assis.

Ela também comentou que a Sedec, por meio do Descubra Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá UFMT, IFMT e Unic vão realizar uma pesquisa junto ao público do show do Guns N´Roses para identificar a origem dos turistas.

Os pesquisadores vão realizar uma amostragem do público, estimado em 40 mil pessoas, questionamentos sobre o tipo de hospedagem estimativa de gastos por pessoa, se planeja fazer viagem no estado, e se voltaria ou não pra cidade.

Uma dezena de pesquisadores estarão na Arena Pantanal, a partir das 15 horas, no dia do show.

“Depois do show poderemos reunir dados concretos de bilhetes emitidos tanto aéreo quanto rodoviário pra fazer a comparação com um período normal desta época do ano, além de comparar o ICMS das Atividades Típicas do Turismo como alojamento e alimentação, transportes, dentre outros”, concluiu Julia Assis.

