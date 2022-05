Mais 250 cobertores da campanha Aquece Cuiabá são entregues à população em situação de rua

Com mais uma mudança brusca na temperatura, desde a madrugada desta segunda-feira (16), a equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência percorreu os principais pontos de concentração da população em situação de rua e realizou a entrega de mais 250 (duzentos e cinquenta) cobertores. A entrega foi realizada nas regiões da Rodoviária, Cemitério da Piedade, Porto, Praça Ipiranga e Morro da Luz. Além dos cobertores, as equipes entregaram alimentação ao público.

“Essa é uma ação permanente da Assistência Social sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e primeira-dama e integra a campanha Aquece Cuiabá”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A coordenadora de Proteção Especial, Fabiana Soares, lembra que muito mais que oferecer cobertores em razão do frio, a equipe possibilita acolhimento informando sobre as unidades existentes no município. “Sempre que realizamos esses tipos de trabalhos, realizamos essa abordagem para que essas pessoas sejam encaminhadas para as nossas unidades de acolhimento para adultos como, o Manoel Miráglia, da Guia e do Porto. No entanto, nem sempre eles aceitam”, comentou Fabiana.

A equipe de abordagem social dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) faz também o trabalho de busca ativa, identificação, proximidade, acolhimento dessas pessoas.

Além dos cobertores, diariamente a equipe realiza a entrega de 450 refeições, sendo 300 nos pontos de concentração da população em situação de rua e 150 aos trabalhadores do Aterro Sanitário. Essa ação acontece desde o início da adoção das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, no mês de março de 2020.