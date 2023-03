Mais 35 candidatos aprovados no concurso público da Limpurb são convocados para tomar posse

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) publicou a convocação de mais 35 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2022, pela gestão Emanuel Pinheiro. A lista está disponível na edição da Gazeta Municipal desta quinta-feira (16) e o prazo para assinatura do contrato de trabalho é de 10 dias.

Este é o segundo chamamento feito pela empresa pública. Na primeira etapa, efetivada no último dia 7 de março, foram convocados oito aprovados, sendo um para o cargo de advogado, um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um arquiteto, três analistas de gestão pública, e um técnico de segurança do trabalho.

Desta vez, a lista abrange os cargos de engenheiro civil, engenheiro florestal, auxiliar de atendimento de emplacamento urbano, técnico administrativo, técnico administrativo de serviços funerários e desenhista/projetista. Os novos convocados devem comparecer na sede da Limpurb, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 433, Bairro São Francisco.

“O não comparecimento dentro do período estabelecido será considerado desistência da vaga, resultando no chamamento do candidato classificado na sequência. Os convocados também devem se atentar aos documentos de precisam ser apresentados para a efetivação da posse”, explica o diretor-geral da empresa pública, Júnior Leite.

O CONCURSO

O primeiro concurso público da Limpurb foi elaborado com o intuito de preencher 118 vagas para contratação em cargos de níveis médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva. A seleção dos candidatos ocorreu por meio de prova objetiva de conhecimentos básicos, gerais e específicos, que contou com a participação de mais de 19 mil pessoas.

Os salários para os aprovados variam de R$ 2,5 mil a R$ 8 mil, respeitando o nível para o qual o candidato se inscreveu e também seguindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS).

Confira abaixo a lista de convocados