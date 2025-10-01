JUSTIÇA
“Mais acolhimento e menos julgamento”: jornada como pai atípico é compartilhada em evento sobre auti
Em um depoimento sincero e cheio de sentimentos, o servidor judiciário Washington Hedder de Vasconcelos compartilhou os desafios enfrentados por famílias atípicas e sua história como pai da adolescente Larissa, de 13 anos, diagnosticada com autismo nível 3 e surdez profunda bilateral. Ele apresentou a palestra “Desmistificando o Autismo: um olhar acolhedor” durante a 4ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, realizada no Fórum de Cáceres no dia 26 de setembro.
Washington, que também descobriu estar no Transtorno do Espectro Autista (TEA) após o diagnóstico da filha, falou sobre a rotina de terapias, as dificuldades de inserção escolar, os preconceitos enfrentados e a luta constante por respeito e inclusão. Em seu relato, destacou que o autismo não impacta apenas a pessoa diagnosticada, mas toda a família, que passa a viver uma realidade repleta de desafios, tanto emocionais quanto sociais.
“Quando você tem uma criança ou adulto com TEA, você tem uma família atípica. O sofrimento não é só da pessoa, mas da família inteira. Hoje não é somente o autista que precisa se preparar para estar na sociedade. A sociedade é que precisa se preparar ainda mais para recebê-lo. O que falta não é apenas informação, mas conscientização. É preciso transformar empatia em gentileza e compaixão, com ações reais de acolhimento e apoio”, afirmou.
Durante a palestra, Washington destacou que grande parte das barreiras enfrentadas por famílias atípicas não vem apenas das limitações trazidas pelo TEA, mas do preconceito e da desinformação.
“Na prática, ainda vivemos o paradigma do preconceito velado. Vemos todos os dias as escolas com discursos lindos de inclusão, mas a prática é outra. Minha filha já foi expulsa uma escola particular, mesmo com todos os recursos oferecidos pela família para apoiar seu processo pedagógico”, lamentou.
Em sua fala, Washington também abordou a dimensão afetiva e espiritual dessa jornada. Ele contou que a chegada dos diagnósticos trouxe luto e sofrimento, mas que encontrou forças para seguir na fé e no amor incondicional à filha. Para ele, as pessoas autistas têm uma autenticidade única, que contrasta com a exigência de “máscaras” impostas pela sociedade.
“O autista é autêntico em um mundo que exige cópias. Ele não finge, ele é real. O problema está em uma sociedade que ainda não está preparada para lidar com essa autenticidade. E não tem como falar de autismo sem falar de amor, que não é só um sentimento, é uma decisão. É o que nos move a lutar, mesmo em meio às dores”, contou.
Washington também alertou que o autismo deve ser tratado como questão de saúde pública, citando dados recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), que indicam que a prevalência já chega a 1 caso para cada 31 nascimentos. “Isso significa que toda família terá contato com o autismo em algum momento. Não é um assunto de poucos, é um tema que impacta toda a sociedade.”
Ao encerrar sua fala, o servidor emocionou a plateia ao compartilhar o maior medo de pais atípicos: o futuro dos filhos quando eles já não estiverem presentes. “A lei natural é que eu vou antes da minha filha. E o que mais me angustia é pensar: em que mundo vou deixá-la? Por isso não tive escolha. Precisei sair do silêncio, falar, lutar e conscientizar. O que precisamos é de mais acolhimento e menos julgamento”, lembrou.
A 4ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo” foi promovida pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), em parceria com a Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT) e Escola dos Servidores, e reuniu magistrados(as), servidores(as), profissionais da saúde, da educação, estudantes, familiares e pessoas atípicas, consolidando-se como uma iniciativa de grande impacto social e jurídico para toda a região.
A edição em Cáceres soma-se a outras já realizadas em Sinop, Sorriso e Cuiabá e resulta da determinação do Tribunal em percorrer todo o estado levando informação e capacitação. Até o fim do ano, outras comarcas-polo receberão o projeto.
Todas as palestras do evento estão disponíveis no YouTube, assista aqui.
JUSTIÇA
Ceja-MT participa de roda de conversa sobre Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
A secretária-geral da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja-MT), Elaine Zorgetti Pereira, participou nesta quarta-feira (01 de outubro) de uma Roda de Conversa com os conselheiros de Direitos e conselheiros Tutelares sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O evento segue até quinta-feira (02 de outubro), na Escola de Servidores do Poder Judiciário, em Cuiabá.
O objetivo é promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da atuação dos conselheiros no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). O tema central é o debate sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, reconhecido como medida prioritária de proteção e de promoção da convivência familiar e comunitária.
“Este evento é uma ótima oportunidade para debatermos o serviço de acolhimento familiar, Programa Família Acolhedora, com os diversos municípios participantes. Ações como essa são importantes para incentivar a implantação do serviço, a troca de experiências e demonstrar os benefícios para a criança e o adolescente”, declarou Elaine Pereira.
O evento é uma iniciativa do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/MT), órgão consultivo, deliberativo e controlador da política de atendimento à infância e à adolescência no Estado de Mato Grosso, com apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
JUSTIÇA
Recupera MT: evento sobre combate ao crime organizado começa nesta quinta-feira no TJMT
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realiza a partir desta quinta-feira (2 de outubro) a Conferência Recupera MT, que se estende até sexta-feira (3) no auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, na sede do Tribunal.
O encontro vai reunir servidores, magistrados, promotores, policiais civis e autoridades do sistema de justiça para discutir estratégias de identificação, localização, apreensão, administração, alienação e destinação de ativos relacionados a infrações penais, com foco especial na descapitalização de organizações criminosas.
A conferência é fruto de uma articulação entre a Rede Nacional de Recuperação de Ativos – Recupera, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e instituições do sistema de justiça de Mato Grosso, como o TJMT (por meio da Corregedoria-Geral da Justiça e da Escola Superior da Magistratura – Esmagis-MT), a Polícia Civil (PJC) e o Ministério Público Estadual (MPE-MT).
De acordo com o coordenador do evento, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça João Filho de Almeida Portela, a conferência será um espaço de debates e de definição de ações práticas. “A Conferência Recupera MT integra o esforço nacional de aperfeiçoamento na recuperação de ativos de origem ilícita, promovendo maior integração entre os órgãos estaduais e federal, ao mesmo tempo em que fortalece ações para descapitalizar organizações criminosas”, destacou.
Para a subprocuradora de Justiça de Planejamento e Gestão do Ministério Público, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, a Conferência Recupera MT representa um marco para o fortalecimento da cooperação interinstitucional no estado, pois a recuperação de ativos é um desafio jurídico, mas também um compromisso ético com a sociedade, que espera do sistema de justiça respostas efetivas contra a criminalidade.
“O Ministério Público de Mato Grosso tem buscado atuar, cada vez mais, de forma integrada com o Poder Judiciário, as polícias e demais órgãos, porque entende que só por meio da união de esforços, da atuação colaborativa e da inovação – não apenas no uso de novas tecnologias, mas sobretudo na modernização de procedimentos ou na criação de protocolos comuns -, será possível garantir que os frutos do crime não permaneçam nas mãos de quem afronta a lei. Mais do que recuperar recursos decorrentes de práticas criminosas, estamos falando de devolver confiança à população e reafirmar a mensagem de que o crime não compensa”, destacou
O delegado da Polícia Civil de Mato Grosso Luiz Henrique Damasceno, da Coordenadoria de Informações Financeiras e Recuperação de Ativos (Cifra), ressaltou que o evento representa avanço para as instituições.
“A Conferência Recupera MT trará segurança jurídica aos delegados, juízes e promotores no que tange à recuperação de ativos, transformando recursos do crime organizado em investimentos na segurança pública. Teremos a assinatura de uma resolução conjunta, que é um marco para as instituições. Certamente será referência para outros estados da federação”, afirmou.
Programação – Durante os dois dias, especialistas de Mato Grosso, de outros estados e do governo federal irão participar de oito painéis temáticos, tratando de boas práticas de recuperação de ativos, alienação antecipada, execução de leilões, confisco alargado e os desafios da apreensão de criptomoedas.
Confira a programação completa do evento
