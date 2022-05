Mais de 1.500 pessoas competiram na Corrida do Legislativo (veja os ganhadores)

Sucesso de público em sua terceira edição, a corrida do Legislativo reuniu mais de 1.500 atletas, que disputaram a maratona de 8,1 km, neste domingo (15.05), na Praça Moreira Cabral, em Cuiabá. Os ganhadores foram: 1º Peterson Santos Ribeiro, de Barra do Garças, 2ª João Brenno Moraes, de Várzea Grande e 3ª André Ramos de Souza, de Barra do Garças.

Todo o trajeto foi supervisão técnica da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT).

A corrida foi dividida em quatro categorias: a de PCDS (físico, visual e cadeirante), servidores (da Câmara Municipal de Cuiabá), vereadores (da Câmara Municipal de Cuiabá) e público geral.

Foram cerca de 35 mil reais distribuídos aos ganhadores de várias categorias. Os prêmios foram de R$1.400,00 à R$100,00 dependendo da categoria e colocação. Além disso, os participantes receberam troféus e medalhas.

O primeiro colocado Peterson Santos, de 23 anos, comemorou a vitória e agradeceu ao Poder Legislativo por incentivar o atletismo. “Sou de Barra do Garças e fico feliz em ver que aqui em Cuiabá o Poder Legislativo valoriza o esporte, principalmente o atletismo. Essa vitória eu levo para todos meus familiares, apoiadores e população de Barra”, comemorou o atleta.

O segundo colocado João Brenno Moraes, de 17 anos, conta que corre desde os 11 anos e participou das 3 edições da corrida do Legislativo. “Desde a primeira edição eu participo dessa corrida. Fico feliz em chegar em 2º lugar, treinei bastante. Parabéns a Câmara de Cuiabá por abrir as portas para o esporte. Precisamos de mais eventos como esse. A Casa do Povo tem mostrado que é do povo mesmo”, destacou o atleta.

O presidente do Legislativo Juca do Guaraná Filho (MDB) esteve presente na maratona e destacou o compromisso que a Casa de Leis têm com os atletas de Mato Grosso. “Aqui correram atletas de várias cidades do Estado. Fico feliz em ver que as ações da Câmara de Cuiabá têm se tornado referência em outros municípios. Nosso compromisso é com o povo e as ações são em favor da população. Parabéns a todos por esse belíssimo evento”, destacou Juca.

O vereador Chico 2000 (PL), falou sobre os alimentos arrecadados do evento.

“Só temos a agradecer aos participantes. Foi sucesso absoluto. Foram centenas de alimentos arrecadados. Fico feliz em ver que a maratona desperta a solidariedade dos competidores. Agora vamos destinar os alimentos para a Sala da Mulher, da Câmara de Cuiabá e, claro, milhares de famílias serão beneficiadas”, destacou Chico 2000.

Além do presidente da Casa de Leis Juca do Guaraná Filho, participaram os vereadores Chico 2000, Dilemário Alencar, Diego Guimarães, Dídimo Vovô, Dr. Luiz Fernando, Michelly Alencar, Sargento Vidal, Demilson Nogueira e Tenente Coronel Paccola.

Veja as imagens do evento no link:

Veja lista dos ganhadores no link: