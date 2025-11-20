MATO GROSSO
Mais de 10 mil pessoas foram sorteadas pelo Nota MT em 2025
Mais de 10 mil consumidores mato-grossenses descobriram, em 2025, que pedir o CPF na nota pode transformar vidas, inclusive as deles. Entre janeiro e novembro, o Programa Nota MT distribuiu R$ 9,8 milhões em premiações, beneficiando milhares de pessoas que exercem diariamente a cidadania fiscal ao exigir o documento fiscal de suas compras.
De acordo com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), responsável pela gestão do programa, a maior parte dos contemplados recebeu prêmios de R$ 500, somando 10.860 ganhadores. Entre eles, 188 pessoas foram sorteadas mais de uma vez, com bilhetes diferentes. Um deles é um morador de Cuiabá que acumulou um prêmio de R$ 100 mil e outro de R$ 500.
Segundo o secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinícius Simioni, esse é um dos diferenciais do programa. “Essa é uma das curiosidades do Nota MT. A mesma pessoa pode ser sorteada mais de uma vez no mesmo sorteio, com bilhetes diferentes, ou acumular vários prêmios ao longo do ano. Para isso acontecer basta estar cadastrado e pedir o CPF na nota. Hoje a chance média de ganhar um dos prêmios é de aproximadamente 8,4%, percentual considerado elevado entre programas de incentivo fiscal”, explicou.
Entre os premiados, 55 ganharam R$ 10 mil, 33 receberam R$ 50 mil e 22 foram contemplados com R$ 100 mil, o maior valor distribuído mensalmente pelo programa. Os ganhadores dos prêmios estão espalhados por todas as regiões de Mato Grosso, com destaque para municípios como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, que concentram maior número de participantes cadastrados no programa que foram sorteados.
Para Vinícius Simioni, é importante que cada vez mais os municípios, principalmente do interior, estejam engajados com o Nota MT e com ações de cidadania fiscal. “Levar o Nota MT para o interior é essencial para que mais pessoas compreendam o impacto de pedir o CPF na nota. Quando a população participa, ela ajuda a combater a sonegação, fortalece o comércio regional e contribui diretamente para aumentar a arrecadação que retorna para cada município. É um ciclo positivo que beneficia a todos”, afirmou o adjunto da Sefaz.
O programa também contempla consumidores de outros estados e até do exterior que compraram em Mato Grosso, pediram o CPF na nota e estavam devidamente cadastrados. Já houve premiados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, São Paulo, Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, entre outros.
Além dos prêmios em dinheiro, o Nota MT cumpre um papel social significativo. Entre janeiro e novembro, 266 entidades sociais foram indicadas pelos ganhadores para receber 20% do valor dos prêmios, totalizando R$ 1.979.900,00 repassados a instituições que atuam em áreas como assistência social, saúde, educação e apoio à infância e juventude.
Como participar
Para se cadastrar, o cidadão deve acessar o site www.nota.mt.gov.br ou baixar o aplicativo Nota MT (Android ou iOS). O processo é rápido: basta preencher os dados pessoais, informar a conta bancária para recebimento do prêmio, escolher uma entidade social para apoiar e validar o cadastro por e-mail. A partir disso, é só pedir o CPF na nota em todas as compras realizadas no comércio mato-grossense.
Além dos prêmios, quem participa do Nota MT tem outros benefícios, como o acesso às notas fiscais emitidas, a possibilidade de verificar todas as compras registradas no CPF, o desconto no IPVA e o uso da ferramenta Menor Preço, que permite comparar valores de produtos. Isso ajuda o consumidor a economizar e a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.
Fonte: Governo MT – MT
Desenvolve MT impulsiona logística de indústria de embalagens em Várzea Grande
Com apoio da Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Plasmundi Embalagens segue crescendo e fortalecendo sua presença no mercado de plásticos em Mato Grosso. Fundada há mais de 30 anos por Oliden Luiz Sachet, patriarca da família, a empresa nasceu com o objetivo de atender pequenos e médios consumidores em Várzea Grande e Cuiabá, oferecendo produtos como sacolas de supermercado, sacos para gelo, embalagens frigoríficas, sacos de lixo, materiais para construção e projetos especiais.
A empresa se tornou referência no setor e hoje, sob a gestão de seus sucessores, Caio Sass Sachet e Leandro Sass Sachet mantém sua essência e amplia seu portfólio de soluções.
Tudo começou quando Oliden atuava no ramo de madeira em São Paulo. Em frente ao depósito onde trabalhava, havia uma fábrica de plásticos. Observando o intenso movimento de caminhões que chegavam e saíam, percebeu o potencial do setor.
“Quando a madeira enfrentou uma crise forte, decidiu encerrar as atividades e apostar no plástico. Trouxe o negócio para nossa região com um propósito claro, atender o pequeno consumidor, que na época estava esquecido, já que o mercado só olhava para clientes médios e grandes”, conta Caio.
Oliden faleceu no final de 2024 e, hoje, seus filhos administram o negócio da família. Caio começou na produção e passou por todos os setores da empresa, adquirindo experiência prática antes de se formar em Administração e concluir três MBAs em Gestão Financeira, Comercial e Empresarial.
Nos últimos anos, a empresa investiu em logística com o apoio da linha de crédito Desenvolve Transporte. Com os recursos, adquiriu um caminhão que reduziu custos, ampliou a capacidade de atendimento e fortaleceu parcerias com distribuidores locais.
“Participamos de um evento onde conheci a Desenvolve MT. Foi através dela que conseguimos recursos para comprar um caminhão. Esse investimento reduziu custos logísticos, abriu novos clientes e ampliou nossa presença em municípios como Sinop e Guarantã do Norte. Hoje, estamos pleiteando um caminhão maior, pois o primeiro já se tornou pequeno diante da demanda”, explica Caio.
Atualmente, a empresa atende clientes de diferentes portes, mas nunca esquece os pequenos, que continuam sendo fundamentais, especialmente em momentos de crise. “Seguimos firmes com o mesmo propósito que guiou meu pai, em atender com qualidade, respeitar prazos e nunca deixar faltar produtos para quem confia em nós”, ressalta o empresário.
Linha Desenvolve Transporte
A linha de crédito Desenvolve Transporte tem crédito de até R$1,5 milhão para financiar motocicletas, veículos, táxis, vans ou micro-ônibus utilizados no transporte de carga, mercadorias ou de passageiros. O recurso é destinado para Pessoas Jurídicas (PJ) de todos os setores, ou Pessoas Físicas (PF) para o caso dos taxistas.
Com prazo de até seis anos para pagamento, juros acessíveis de até 1,4% ao mês e bônus de adimplência, a Desenvolve MT oferece às empresas a força necessária para investir em sua frota, crescer de forma sustentável e continuar atendendo clientes de todos os portes.
Para saber mais, acesse o site www.desenvolve.mt.gov.br ou entre em contato pelo telefone (65) 3613-7900.
Fonte: Governo MT – MT
Modelo implementado em MT para garantir produção regular de madeira nativa é referência em nível nacional
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) tem implementado mecanismos rigorosos de controle, monitoramento e gestão para assegurar que a produção de madeira nativa ocorra de forma regular, rastreável e em conformidade com a legislação ambiental. O modelo adotado no Estado, que inclui o sistema de monitoramento da cobertura florestal para o manejo, fiscalização e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) para rastreabilidade, é referência em nível nacional e, por isso, o Governo de Mato Grosso foi convidado a apresentar a iniciativa na 5ª edição do evento “Madeira Sustentável: O futuro do Mercado”, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.
“O manejo florestal sustentável se consolida como uma das estratégias mais robustas para manter a floresta em pé, conservar serviços ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, gerar renda e desenvolvimento regional”, destacou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, nesta quarta-feira (19.11), em palestra proferida no evento.
Segundo ela, Mato Grosso conta atualmente com 5,2 milhões de hectares em áreas de manejo florestal e a meta do Programa Carbono Neutro 2035 é chegar a seis milhões. “Trata-se de um recurso florestal renovável, com potencial para impulsionar a bioeconomia de base florestal no país”, acrescentou.
Localizada no município de Alta Floresta, na divisa entre Mato Grosso e o estado do Pará, a Fazenda Vaca Branca é um dos exemplos de sucesso em manejo florestal. A prática começou a ser implementada na propriedade há quatro anos e a primeira área contemplada está em plena regeneração.
Nas áreas de manejo, o corte das árvores é feito de maneira seletiva, respeitando o ciclo de vida dos indivíduos. Árvores que já cumpriram o seu papel na natureza são colhidas de forma estratégica, minimizando o impacto ambiental e dando espaço para que suas filhas possam crescer para proliferação da espécie.
A secretária de Estado de Meio Ambiente ressalta que, por meio do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), o órgão ambiental consegue fazer a rastreabilidade da madeira extraída nessas áreas de manejo. Cada indivíduo possui numeração única dentro do sistema.
Durante o evento realizado em Salvador, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), César Miranda, reforçou a importância da prática do manejo florestal para monetização da natureza.
“Mato Grosso é um grande produtor de madeira sustentável, o manejo não só preserva, como recupera a floresta. Precisamos continuar utilizando práticas como esta, para monetizar aquilo que nós temos na natureza, preservando e gerando emprego e renda”, afirmou.
A 5ª edição do evento “Madeira Sustentável: O futuro do Mercado” foi promovida pelo Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) e pelo Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) e Sebrae Mato Grosso.
Fonte: Governo MT – MT
